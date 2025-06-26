Боб Дилан выпустит сборник черно-белых рисунков

Боб Дилан давно стал культовой фигурой в музыке и культуре, его творчество оказало значительное влияние на развитие рока. В 2024 году вышел фильм о жизни Дилана «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоте Шаламе в главной роли. Лента получила 8 номинаций на премию «Оскар».