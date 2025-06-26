Боб Дилан выпустит сборник черно-белых рисунков

Боб Дилан анонсировал выход сборника «Point Blank (Quick Studies)». В него войдут около 100 черно-белых рисунков музыканта, который тот создал в 2021 и 2022 годах, пишет ARTnews.
Среди работ — портреты, натюрморты, городские пейзажи и мимолетные сцены. Музыкант нарисовал любителей кататься на роликах, людей в караоке, канал в Париже, доспехи и даже простой рулон скотча. Каждое произведение сопровождается короткими прозаическими текстами от Эдди Городецки, Джеки Гамильтон и Люси Санте.
Новинка выйдет 18 ноября в издательстве Simon & Schuster. Его редакционный директор Шон Мэннинг описывает сборник как «противоречивые эмоции, запечатленные в одном изображении: наивность и усталость от жизни, радость и тоску, юмор и чувственность, загадочность и известность».
Деятельность Дилана как художника долгое время развивалась параллельно его музыкальной карьере. Рисунки и картины певца появлялись на обложках его альбомов «Self Portrait» и «Planet Waves». В 2007 году исполнитель впервые представил серию своих иллюстраций «Drawn Blank» в галерее.
Творчество Дилана также активно развивалось благодаря выставкам в Европе и США. Критики часто отмечают, что живопись и графика художника отражают поэтичность и глубокую символичность его песен.
Боб Дилан давно стал культовой фигурой в музыке и культуре, его творчество оказало значительное влияние на развитие рока. В 2024 году вышел фильм о жизни Дилана «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоте Шаламе в главной роли. Лента получила 8 номинаций на премию «Оскар».