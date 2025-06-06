Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари

Бывший полузащитник впервые был выдвинут на рыцарское звание в 2011 году, после того как помог Лондону выиграть заявку на проведение Олимпийских игр 2012 года. Однако тогда ему не дали титул из‑за обвинений в уклонении от уплаты налогов. Четыре года назад Бэкхема оправдали.