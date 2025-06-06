Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари

Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул в честь дня рождения Карла III. Об этом сообщает The Sun.
Имя бывшего футболиста будет включено в ежегодный наградной список, который представят на следующей неделе. После присвоения титула Бекхэм сможет официально представляться сэром, а его супруга Виктория — леди.
Бывший полузащитник впервые был выдвинут на рыцарское звание в 2011 году, после того как помог Лондону выиграть заявку на проведение Олимпийских игр 2012 года. Однако тогда ему не дали титул из‑за обвинений в уклонении от уплаты налогов. Четыре года назад Бэкхема оправдали.
Отец четверых детей сыграл 115 матчей за сборную Англии, внес большой вклад в благотворительность и завязал дружбу с королем Карлом. Дэвид и Виктория часто присутствуют рядом с королевскими особами на публичных мероприятиях.
В последний раз их заметили вместе с Чарльзом и Камиллой в мае на выставке цветов в Челси. В феврале Бекхэмы посетили ужин в поддержку англо-итальянских отношений в Хайгроуве, частном доме короля Чарльза в Глостершире.
Бекхэм — официальный посол Фонда короля и поддерживает его образовательные программы. Футболист также уже 20 лет работает послом доброй воли ЮНИСЕФ. 20 января он получил Хрустальную премию за свою деятельность по улучшению условий жизни маленьких детей.
Еще Бэкхем — заядлый садовод. В прошлом году в интернете завирусилось видео с его огорода. В роликах футболист растит лук, капусту и картофель, а еще содержит кур и цыплят.