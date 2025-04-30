Архив ФСБ показал челюсть Адольфа Гитлера

Сегодня / 09:55
Ливни и снег ожидаются в Москве в первые дни мая
Сегодня / 11:58
Вегетарианские и веганские продукты в России начнут маркировать
Сегодня / 11:52
«Один из лучших фильмов Marvel после „Мстителей: Финал“»: критикам понравились «Громовержцы»
Обновлено сегодня в 10:48
OpenAI откатила последнее обновление ChatGPT, после которого чат-бот стал слишком подлизываться
Обновлено сегодня в 09:46
«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»
Сегодня / 09:26
Жюри «Оскара» уже нашло лазейки, чтобы обойти правило об обязательном просмотре фильмов-номинантов
Сегодня / 09:05
Во Франции начались клинические испытания вакцины от акне
Сегодня / 07:42
У фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым может появиться англоязычный ремейк
Сегодня / 07:02
В Челябинской области суд признал «Спанч Боб» оскорбительным выражением
Сегодня / 06:55
«Вкусвилл» закрыл 10% магазинов
Сегодня / 06:35
На Северном Кавказе не работают Steam и зарубежные онлайн-игры
Сегодня / 23:07
Netflix показал трейлер слешера «Улица страха: Королева выпускного»
Сегодня / 22:35
Наташа Лионн срежиссирует научно-фантастический фильм с использованием ИИ
Сегодня / 21:24
Сериал «Отчаянные домохозяйки» получит перезапуск. Его спродюсирует Керри Вашингтон
Вчера / 20:47
Джессика Альба сыграет в шпионском триллере «The Mark» Джастина Чедвика
Вчера / 20:44
Врачам в Мурманской области пообещали платить, если им получится отговорить женщину от аборта
Вчера / 19:57
Аэропорт в Волгограде переименуют в Сталинград. Эта идея понравилась Путину
Вчера / 18:46
Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко появились в трейлере «Иллюзии обмана-3»
Вчера / 17:56
В Москве закроется ресторан «Квартира 44» на Большой Никитской
Вчера / 17:43
Starbucks открыл кофейню, напечатанную на 3D-принтере
Вчера / 17:23
Николь Кидман исцеляет людей в трейлере второго сезона «Девяти незнакомцев»
Вчера / 16:26
В Нью-Йорке вор украл из магазина парики и шляпы на 30 тыс. долларов
Вчера / 15:50
Экс-работника Disney приговорили к трем годам за взлом меню в фирменных ресторанах
Вчера / 15:20
Суд оштрафовал сеть «Ёбидоёби» за использовании песни Инстасамки в соцсетях
Вчера / 14:49
В Венгрии нашли скрипку, созданную заключенным в нацистском концлагере
Вчера / 14:15
Джош Бролин ищет пропавших школьников в трейлере хоррора «Оружие»
Вчера / 13:58
Запах шашлыка настраивает на романтику каждую вторую россиянку
Вчера / 13:54
Европейский суд запретил Мальте продавать «золотые паспорта»

Архив ФСБ показал челюсть Адольфа Гитлера

Сегодня в 13:45
Фото: @Merkacheva/Telegram

Архив ФСБ показал челюсть фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Фотографии останков нацистского лидера выложила член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева в своем телеграм-канале.

По словам Меркачевой, четыре фрагмента челюсти Гитлера хранятся в коробке от папирос «Гвардейские». Самый большой фрагмент — мост верхней челюсти с девятью зубами, которую «считают основным доказательством того, что фюрер покончил с собой, а не провел где‑нибудь (к примеру, в Аргентине) остатки дней».

30 апреля ФСБ рассекретила архивные документы о самоубийстве Гитлера в Берлине, окруженном советскими войсками. В ведомстве утверждают, что в этих документах перечислены новые подробности последних дней нациста и того, что происходило после. В сборнике есть снимки обгоревшего бункера, где прятался Гитлер, и план-схема, а также медицинские документы, пишет Меркачева.

«Сравниваю эти зубы с описанием, которое дали дантист и медсестра: „Нижняя челюсть. Золотая коронка на собственном корне, золотое скрепление, естественный зуб с золотой пломбой с внутренней стороны, золотая подвеска с фарфоровой фасеткой… Верхняя челюсть. Коронка Ричмонда с естественным корнем и фарфоровой фасеткой, золотой мост с девятью промежуточными звеньями и четырьмя опорами…“», — поделилась правозащитница.

Все остальные части тела Гитлера и его супруги Евы Браун были сожжены.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами