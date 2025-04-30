Архив ФСБ показал челюсть Адольфа Гитлера

Архив ФСБ показал челюсть фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Фотографии останков нацистского лидера выложила член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева в своем телеграм-канале.
По словам Меркачевой, четыре фрагмента челюсти Гитлера хранятся в коробке от папирос «Гвардейские». Самый большой фрагмент — мост верхней челюсти с девятью зубами, которую «считают основным доказательством того, что фюрер покончил с собой, а не провел где‑нибудь (к примеру, в Аргентине) остатки дней».
30 апреля ФСБ рассекретила архивные документы о самоубийстве Гитлера в Берлине, окруженном советскими войсками. В ведомстве утверждают, что в этих документах перечислены новые подробности последних дней нациста и того, что происходило после. В сборнике есть снимки обгоревшего бункера, где прятался Гитлер, и план-схема, а также медицинские документы, пишет Меркачева.
«Сравниваю эти зубы с описанием, которое дали дантист и медсестра: „Нижняя челюсть. Золотая коронка на собственном корне, золотое скрепление, естественный зуб с золотой пломбой с внутренней стороны, золотая подвеска с фарфоровой фасеткой… Верхняя челюсть. Коронка Ричмонда с естественным корнем и фарфоровой фасеткой, золотой мост с девятью промежуточными звеньями и четырьмя опорами…“», — поделилась правозащитница.
Все остальные части тела Гитлера и его супруги Евы Браун были сожжены.