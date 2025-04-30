Архив ФСБ показал челюсть Адольфа Гитлера

30 апреля ФСБ рассекретила архивные документы о самоубийстве Гитлера в Берлине, окруженном советскими войсками. В ведомстве утверждают, что в этих документах перечислены новые подробности последних дней нациста и того, что происходило после. В сборнике есть снимки обгоревшего бункера, где прятался Гитлер, и план-схема, а также медицинские документы, пишет Меркачева.