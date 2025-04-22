Умер скульптор Зураб Церетели

В 1967 году Церетели назначили главным художником курортов Грузии. Он оформлял комплексы в Пицунде, Гаграх, Сухуми и Боржоми, а в том же году в Тбилиси прошла его первая персональная выставка. В дальнейшем художник создавал мозаичные композиции для Дома кино в Москве, Дворца профсоюзов в Тбилиси и мемориального комплекса в Ульяновске. С 1970 по 1980 годы он был главным художником МИД СССР, а также отвечал за оформление Олимпийских игр в Москве в 1980 году.