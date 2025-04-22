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Умер скульптор Зураб Церетели

Сегодня в 06:04
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

На 92-м году жизни скончался художник-монументалист, скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Об этом «Интерфаксу» сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

«Это случилось сегодня в половину второго ночи», — сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, причиной смерти стала остановка сердца. Решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году он окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности «живописец-монументалист». После выпуска работал художником-архитектором в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии, позже стал старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината. В этот период он возглавил монументальную секцию Союза художников Грузии.

В 1967 году Церетели назначили главным художником курортов Грузии. Он оформлял комплексы в Пицунде, Гаграх, Сухуми и Боржоми, а в том же году в Тбилиси прошла его первая персональная выставка. В дальнейшем художник создавал мозаичные композиции для Дома кино в Москве, Дворца профсоюзов в Тбилиси и мемориального комплекса в Ульяновске. С 1970 по 1980 годы он был главным художником МИД СССР, а также отвечал за оформление Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

Церетели участвовал в создании мемориала на Поклонной горе (1995) и воссоздании убранства храма Христа Спасителя в Москве. С 1997 года он бессменно занимал пост президента Российской академии художеств (РАХ), а в марте 2022 года правительство России продлило его полномочия на пять лет.

За свою карьеру Церетели создал более 5000 произведений, включая скульптуры «Счастье детям всего мира» (США), «Добро побеждает зло» (Нью-Йорк), «Рождение нового человека» (Испания), памятники Николаю Гоголю (Рим) и Святителю Николаю Чудотворцу (Италия).

Он был удостоен званий Народного художника СССР (1980) и России (1994), Героя Социалистического труда (1990), Ленинской премии (1976), двух государственных премий СССР (1970, 1981–1982), а также орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней, ордена «Дружбы народов» (1994) и Почетной грамоты президента РФ (2008).

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