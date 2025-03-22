Умер боксер Джордж Форман

Форман вошел в историю только как один из величайших тяжеловесов, чья карьера охватила пять десятилетий и включала в себя бои с легендами вроде Мухаммеда Али, Эвандера Холифилда, Джо Фрейзера, Чака Вепнера и Дуайта Мухаммеда Кави. Его главным достижением стало возвращение чемпионского титула в 1994 году — тогда 45-летний боец отправил в нокаут ранее непобежденного Майкла Мурера и стал самым возрастным обладателем пояса.