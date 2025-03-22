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Умер боксер Джордж Форман

Сегодня в 05:21
Фото: из соцсетей Джорджа Формана

Скончался боксер и дважды чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман. Об этом семья спортсмена рассказала в его аккаунте в инстаграме*.

Место и причину смерти бойца и предпринимателя его близкие решили не раскрывать.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, который мирно ушел из жизни 21 марта в кругу близких. Он прожил жизнь, наполненную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью», — говорится в сообщении.

Форман вошел в историю только как один из величайших тяжеловесов, чья карьера охватила пять десятилетий и включала в себя бои с легендами вроде Мухаммеда Али, Эвандера Холифилда, Джо Фрейзера, Чака Вепнера и Дуайта Мухаммеда Кави. Его главным достижением стало возвращение чемпионского титула в 1994 году — тогда 45-летний боец отправил в нокаут ранее непобежденного Майкла Мурера и стал самым возрастным обладателем пояса.

Попав в спорт 17-летним трудным подростком, уже спустя полтора года Форман попал на Олимпиаду-1968 в Мехико, одержал победу над Йонасом Чепулисом из СССР и забрал золотую медаль.

Став профессионалом, в 1972 году спортсмен бросил вызов чемпиону Джо Фрейзеру и спустя год отобрал у него титул, отправив соперника в нокдаун 6 раз за 2 раунда. Впрочем, уже в 1974-м он встретился с Али и получил свое первое поражение после 40 боев.

В 28 лет Форман повесил перчатки на гвоздь, стал проповедником и открыл центр для молодежи. Но в 1987-м он вернулся из‑за финансовых проблем: «Хочу снова быть чемпионом. У меня трехлетний план. Начну с низов, буду тренироваться как одержимый».

Путь к титулу в 45 лет казался невероятным. Проигрывая Муреру по очкам, Форман выждал момент и нокаутировал его в 10-м раунде. Все это время он не садился на табурет между раундами, будто бросая вызов возрасту.

В итоге, в 48 лет боец окончательно попрощался со спортом. Впрочем, журналисты до сих пор считают его легендой ринга, Ring Magazine называл его седьмым лучшим тяжеловесом в истории спорта. В 2003 году Формана включили в Зал славы бокса.

Впрочем, на пенсии он стал только популярнее благодаря электрическим грилям. Бизнес оказался настолько успешным, что в 1999 году Salton выкупила у него марку за 137 млн долларов. Вто же время спортсмен стал появляться в рекламе фастфуда и чипсов, а также сериалах.

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