Умер поэт Вадим Жук

В Суздале скончался поэт Вадим Жук, ему было 78 лет. Об этом сообщила кинокритикесса Лариса Малюкова.
«Поэт, сценарист и драматург, выдающийся остроумец. На протяжении многих лет Вадим Семенович вел церемонии открытия и закрытия фестиваля анимации (Открытого российского фестиваля анимационного кино. — Прим. ред.). И делал это блистательно», — отметила она.
Журналистка добавила, что Жука в последний момент убрали из числа ведущих.
«Он сидел в зрительном зале. Сказал: „Не представляешь, как мне больно смотреть на это веселье“», — вспомнила Малюкова.
Вадим Жук известен как автор стихов и сценариев мультфильмов, а также актер. Он родился 30 января 1947 года в Ленинграде, окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Его творческий путь начался с работы в театрах Сибири, а позже он стал художественным руководителем театра-студии «Четвертая стена» в родном городе, спектакли которого показывали на Центральном телевидении.
Жук писал сатирические куплеты с Сергеем Плотовым, вел телепередачу «Простые вещи» вместе с Михаилом Жванецким, а также придумывал сценарии для мультфильмов, включая полнометражный «Возвращение Буратино». Он писал песни для анимационных проектов, таких как «Маша и Медведь», и создавал либретто для мюзиклов и оперетт, сотрудничал с композиторами Максимом Дунаевским, Александром Журбиным и другими.
В кино Вадим Жук снимался у известных режиссеров — Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко. Его лицо знакомо зрителям театральных капустников и юбилейных вечеров в Доме актера, где звучали его остроумные тексты. Однако за яркой публичной жизнью скрывается глубина его поэтического дара. Поэт Лев Рубинштейн отмечал, что стихи Жука требуют внимательного, вдумчивого прочтения, а Игорь Иртеньев подчеркивал, что его известность как поэта не отражает реального масштаба таланта.
Жук — организатор и ведущий фестивалей («Золотой Остап», «Веселая коза»), член жюри анимационных и театральных конкурсов. Он выпустил несколько поэтических сборников, таких как «Стихи на даче» и «Жаль-птица», публиковался в журналах «Знамя», «Звезда», «Новый мир».