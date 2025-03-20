Умер поэт Вадим Жук

Вадим Жук известен как автор стихов и сценариев мультфильмов, а также актер. Он родился 30 января 1947 года в Ленинграде, окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Его творческий путь начался с работы в театрах Сибири, а позже он стал художественным руководителем театра-студии «Четвертая стена» в родном городе, спектакли которого показывали на Центральном телевидении.