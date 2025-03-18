Умер певец Бедрос Киркоров

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15.37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными!» — написал он.