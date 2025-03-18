Умер певец Бедрос Киркоров

В возрасте 92 лет умер народный артист России Бедрос Киркоров. Об этом в своем инстаграме* сообщил его сын Филипп Киркоров.
«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15.37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными!» — написал он.
Бедрос Киркоров родился в 1932 году в болгарском городе Варне в армянской семье. В начале 1960-х он переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В СССР певец начал выступать с различными оркестрами.
Киркоров исполнял песни на русском, болгарском и итальянском языках, проводил сольные концерты и участвовал в крупных эстрадных программах. В его репертуаре — популярные советские песни, романсы и баллады.
Артист записал около 50 песен на радио, студия грамзаписи «Мелодия» выпустила с его композициями большой диск и 10 маленьких пластинок. Выступал в дуэте с Филиппом Киркоровым, Тамарой Гвердцители и Иосифом Кобзоном.
В 1992 году Бедрос Киркоров стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».
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