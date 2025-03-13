Умерла композитор София Губайдулина

Заслуженный деятель искусств РСФСР создала музыку для более чем 20 картин, среди которых «Чучело», «Вертикаль», мультик «Маугли», «Человек и его птица» и другие. За свою жизнь она также написала более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыку для театра, кино и мультфильмов.