Умерла композитор София Губайдулина

В возрасте 93 лет скончалась композитор София Губайдулина, создавшая музыку к фильму «Чучело» и мультфильму «Маугли». Об этом сообщила мэрия Казани — Губайдулина была почетным гражданином города.
«София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. <…> Ее язык был понятен людям в разных уголках планеты, помогал подняться над обыденностью и со всей серьезностью сосредоточиться на главных вопросах бытия. <…> С именем и судьбой Софии Губайдулиной Казань навсегда связана крепкими узами», — сказано в заявлении.
Заслуженный деятель искусств РСФСР создала музыку для более чем 20 картин, среди которых «Чучело», «Вертикаль», мультик «Маугли», «Человек и его птица» и другие. За свою жизнь она также написала более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыку для театра, кино и мультфильмов.
В 2011 году в Казани основали ежегодный фестиваль современной музыки имени Губайдулиной «Конкордия». С 1991 года она жила в Германии.