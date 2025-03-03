Offset выступит в Москве 18 апреля

Сегодня Offset отец пятерых детей, а его влияние выходит за рамки музыки. Он участвует в модных показах, снимается в сериалах и набрал 2 млрд стримов в США. Его альбомы «Culture» и «Father of Four» стали культовыми, а треки с Tyga и Kodak Black — бриллиантовыми. Offset станет вторым американским рэпером, посетившим Москву в 2025 году. 1 марта в столицу приезжал Dababy.