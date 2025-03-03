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Offset выступит в Москве 18 апреля

Сегодня в 12:19
Фото: из соцсетей Offset

Американский рэпер Offset приедет в Москву. 18 апреля он выступит в «МТС Live Холле». На это обратил внимание телеграм-канал «Главный концертный».

Кроме того, в тот же вечер на сцену поднимется Токсис. По информации Mash, гонорар бывшего участника Migos составит около 500 тыс. долларов, а переговоры о его приезде вели с осени 2024 года.

Offset стал номинантом на «Грэмми» в составе хип-хоп-трио. Он известен хитами вроде «Bad and Boujee», «Rick Flair Drip» и «Zeze». В 2023 году он выпустил второй сольный альбом «Set It Off» из 21 трека, включая коллаборацию с Don Tolliver «Worth It». Артист сочетает в музыке личные истории и эксперименты: от триплет-ритмов Migos до сольных платиновых хитов вроде «Clout».

Сегодня Offset отец пятерых детей, а его влияние выходит за рамки музыки. Он участвует в модных показах, снимается в сериалах и набрал 2 млрд стримов в США. Его альбомы «Culture» и «Father of Four» стали культовыми, а треки с Tyga и Kodak Black — бриллиантовыми. Offset станет вторым американским рэпером, посетившим Москву в 2025 году. 1 марта в столицу приезжал Dababy.

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Теги:
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