«Анора» стала триумфатором премии «Оскар»

Триумфатором премии стал фильм Шона Бейкера «Анора». Лента получила «Оскар» за лучший монтаж, а также в четырёх других основных категориях, включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» Шона Бейкера, «Лучшую женскую роль» Майки Мэдисон и «Лучший оригинальный сценарий». Юра Борисов, номинированный за лучшую мужскую роль второго плана, уступил победу Кирану Калкину («Настоящая боль»).