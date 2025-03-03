«Анора» стала триумфатором премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения «Оскара». Ведущим вечера был комик Конан О’Брайен.
Триумфатором премии стал фильм Шона Бейкера «Анора». Лента получила «Оскар» за лучший монтаж, а также в четырёх других основных категориях, включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» Шона Бейкера, «Лучшую женскую роль» Майки Мэдисон и «Лучший оригинальный сценарий». Юра Борисов, номинированный за лучшую мужскую роль второго плана, уступил победу Кирану Калкину («Настоящая боль»).
Победители премии «Оскар-2025»
Лучший фильм — «Анора»;
Лучшая режиссура — Шон Бейкер («Анора»);
Лучшая мужская роль — Эдриан Броуди («Бруталист»);
Лучшая женская роль — Майки Мэдисон («Анора»);
Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»);
Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);
Лучший международный фильм — «Я всё ещё здесь»;
Лучший оригинальный сценарий — «Анора»;
Лучший адаптированный сценарий — «Конклав»;
Лучший короткометражный фильм — «Я не робот»;
Лучший документальный фильм — «Нет другой земли»;
Лучший документальный короткометражный фильм — «Единственная девушка в оркестре»;
Лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток»;
Лучший анимационный короткометражный фильм — «В тени кипариса»;
Лучшая операторская работа — «Бруталист»;
Лучшая работа художника-постановщика — «Злая»;
Лучший монтаж — «Анора»;
Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть вторая»;
Лучшая музыка — «Бруталист»;
Лучший звук — «Дюна: Часть вторая»;
Лучший оригинальный саундтрек — El Mal, «Эмилия Перес»;
Лучший дизайн костюмов — «Злая»;
Лучший грим — «Субстанция».