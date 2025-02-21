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Умер актер «Дедвуда» Питер Джейсон

Сегодня в 16:19
Фото: HBO

В возрасте 80 лет скончался Питер Джейсон, известный по сериалу «Дедвуд» и фильмам Джона Карпентера, пишет Deadline.

Создатель «Хэллоуина» назвал его «одним из величайших типажных актеров в кино». «Он был мне дорогим другом, и мне будет его ужасно не хватать», — написал Карпентер в соцсети X.

«Мой дорогой, дорогой друг, самый яркий свет, самая щедрая душа и общительный человек, необычайно талантливый и добрый Питер Джейсон покинул съемочную площадку», — прокомментировал актер Билли Зейн.

У Джейсона было более 260 ролей в кино и сериалах, включая сериал «Дедвуд», а также фильмы «Каратэ-пацан», «Охота за „Красным Октябрем“», «Сорок восемь часов» и «Мир Юрского периода-2».

Наиболее плодотворно Джейсон сотрудничал с режиссером Карпентером. С 1987 по 2001 год актер снялся в семи фильмах постановщика, включая картины «Князь тьмы», «Чужие среди нас», «Мешки для трупов», «В пасти безумия», «Деревня проклятых», «Побег из Лос-Анджелеса» и «Призраки Марса».

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