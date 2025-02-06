Google отказался от программ инклюзивности

Компания Google, принадлежащая Alphabet, пересмотрела некоторые из своих инициатив в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), пишет The Guardian.

Технологический гигант присоединяется к целому ряду американских компаний, которые сокращают свои программы в области разнообразия спустя годы более инклюзивной политики.

«Мы стремимся создать рабочее место, где все наши сотрудники могут добиться успеха и имеют равные возможности, и в течение последнего года мы пересматривали наши программы, призванные помочь нам добиться этого. Мы обновили формулировки, чтобы отразить это, и, будучи федеральными подрядчиками, наши команды также оценивают изменения, необходимые после недавних судебных решений и указов по этой теме», — заявили в организации.

В годовом отчете Alphabet, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, была опущена строка о том, что компания «стремится сделать многообразие, равенство и инклюзивность частью своей деятельности и растить штат сотрудников, представляющих пользователей, которых мы обслуживаем». Это заявление было включено в годовые отчеты с 2021 по 2023 год.

Руководство Google сообщило работникам, что изучает недавние судебные решения и указы Дональда Трампа, направленные на ограничение DEI в правительстве и у федеральных подрядчиков.

Глава отдела кадров Google Фиона Чиккони сообщила об этом в служебной записке. «Например, в 2020 году мы поставили амбициозные цели по найму и сосредоточились на развитии наших офисов за пределами Калифорнии и Нью-Йорка, чтобы улучшить представительство… В будущем мы больше не будем ставить амбициозные цели».

Ранее в этом месяце компания Meta* сообщила во внутренней записке, что прекращает свои программы DEI, включая программы по найму, обучению и выбору поставщиков. Компания Amazon также заявила, что «сворачивает устаревшие программы и материалы», связанные с представительством и инклюзивностью.