Умер комик Тони Слэттери

Комик и актер Тони Слэттери скончался после сердечного приступа в возрасте 65 лет. Об этом сообщил Deadline.

«С глубокой печалью мы должны сообщить, что актер и комик Тони Слэттери в возрасте 65 лет скончался сегодня, во вторник, после сердечного приступа, случившегося в воскресенье вечером», — подтвердил партнер Слэттери Марк Майкл Хатчинсон.

Слэттери был наиболее известен как постоянный участник импровизационного шоу «Так чья сейчас реплика?» на канале Channel 4, в котором он участвовал на протяжении первых семи сезонов. Проект насчитывал более 100 эпизодов и был переснят в США.

Комик также снимался в фильмах, среди которых — «Жестокая игра», «Друзья Питера» и «Как преуспеть в рекламе».

Он родился в 1959 году, учился в Кембриджском университете и присоединился к комедийной группе Footlights одновременно со Стивеном Фраем, Хью Лори и Эммой Томпсон.