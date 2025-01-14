Умер комик Тони Слэттери

Комик и актер Тони Слэттери скончался после сердечного приступа в возрасте 65 лет. Об этом сообщил Deadline.
«С глубокой печалью мы должны сообщить, что актер и комик Тони Слэттери в возрасте 65 лет скончался сегодня, во вторник, после сердечного приступа, случившегося в воскресенье вечером», — подтвердил партнер Слэттери Марк Майкл Хатчинсон.
Слэттери был наиболее известен как постоянный участник импровизационного шоу «Так чья сейчас реплика?» на канале Channel 4, в котором он участвовал на протяжении первых семи сезонов. Проект насчитывал более 100 эпизодов и был переснят в США.
Комик также снимался в фильмах, среди которых — «Жестокая игра», «Друзья Питера» и «Как преуспеть в рекламе».
Он родился в 1959 году, учился в Кембриджском университете и присоединился к комедийной группе Footlights одновременно со Стивеном Фраем, Хью Лори и Эммой Томпсон.
Слэттери получил номинацию на Премию Лоренса Оливье за лучшее комедийное исполнение роли Гордона в фильме Тима Ферта «Остров Невилла». В последнее время он гастролировал с комедийным шоу и вел подкаст «Tony Slattery’s Rambling Club».