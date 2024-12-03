Умерла мама Эминема Дебби Нельсон

В возрасте 69 лет умерла мать рэпера Эминема Дебби Нельсон. Об этом сообщает TMZ. Нельсон скончалась 2 декабря в Сент-Джозефе, штат Миссури, от осложнений, связанных с раком легких. Впервые о ее болезни стало известно в сентябре.

Дебби Нельсон было всего 18 лет, когда в октябре 1972 года она родила Эминема (при рождении он получил имя Маршалл Брюс Мэтерс III). Мальчик родился от школьного возлюбленного Маршалла Брюса Мэтерса, за которого она вышла замуж в 1970 году. Они развелись после рождения Эминема.

Отношения между Эминемом и Нельсон всегда были напряженными. В 1999 году Нельсон подала на Эминема в суд за клевету из‑за текста его дебютного альбома «The Slim Shady LP», в котором он утверждал, что она употребляла наркотики.

По данным ABC News, Нельсон выиграла судебный процесс, получив 25 тыс. долларов, хотя запрашивала компенсацию в размере 11 млн. После оплаты услуг адвоката она осталась менее чем с 2000 долларами.

В 2008 году Нельсон опубликовала мемуары «My Son Marshall, My Son Eminem», в которых рассказала о сложных отношениях с сыном. В книге говорилось, что многое из того, что ее сын говорил о ней, было придумано или преувеличено, чтобы помочь ему стать рэпером. Она сказала, что в 1999 году подала на него в суд за клевету, чтобы собрать деньги и предотвратить потерю права выкупа ее дома.

«Если я и совершила одну ошибку как мать, то это была уступчивость каждому капризу моего старшего сына. Он никогда не знал своего отца, и я сделала все, что могла, чтобы восполнить этот пробел. Я не была счастлива, когда он начал новую жизнь, — какая мать захочет, чтобы ее сына считали алкоголиком, который принимает таблетки и живет на пособие? По правде говоря, я была убита горем», — писала она в книге.