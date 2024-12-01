Скончался актер Нильс Ареструп

Французско-датский актер, режиссер и писатель Нильс Ареструп, известный по фильмам «Мое сердце биться перестало» и «Пророк» Жака Одиара, скончался в своем доме под Парижем в возрасте 75 лет, пишет Deadline.

Ареструп родился в семье матери-француженки из Бретани и отца-датчанина и вырос в скромных условиях в Париже. После провала на экзаменах в школе он подрабатывал, а затем постепенно перешел на телевидение и в драматический театр.

В фильме «Пророк» Ареструп сыграл безжалостного корсиканского мафиози Сезара Лучани, который вербует главного героя Малика (Тахар Рахим), приобщая его к преступной жизни в обмен на свою защиту.

В дальнейшем Ареструп сыграл в фильме Фолькера Шлендорффа «Дипломатия» генерала Дитриха фон Шольтица, реального немецкого военного губернатора оккупированного Парижа во время Второй мировой войны, а Андре Дюссолье — шведского генерального консула Рауля Нордлинга, который пытался спасти город от разрушения.

В последнее время Ареструп снялся в нескольких громких французских теледрамах, в том числе в «Черном Бароне» и «Черных бабочках» Зиада Дуэйри. Он также активно работает в театре. Среди его последних работ — постановка пьесы Джона Логана «Красный» о художнике Ротко, за которую он получил премию Мольера за лучшую мужскую роль в 2019 году.