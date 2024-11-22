Okko запустил раздел «Игры»

Онлайн-кинотеатр Okko запускает серию игр внутри сервиса — они появятся в его приложении на Smart TV.
В разделе уже есть около 10 игр, среди которых — «Лига Пенальти» с прогрессивными игровыми механиками, классическая «Змейка», ностальгическая «Ну, погоди!» и другие. В Okko отмечают, что каталог будет пополняться.
С помощью новинки онлайн-кинотеатр хочет превратить сервис в полноценный центр развлечений, где можно не только смотреть фильмы, сериалы и спортивные события, но и обеспечивать себе досуг между интересными трансляциями. Например, в ожидании матча Лиги чемпионов УЕФА пользователь может занять время футбольной аркадой или расслабиться между просмотром фильмов.
У юных зрителей есть возможность поиграть вместе с любимыми героями мультиков или пройти игровые квизы. С помощью последних можно проверить свои знания и навыки, а также посмотреть образовательные мультики.
«Мы развиваем игровое направление внутри Okko, чтобы обогатить развлекательные возможности сервиса. У игр, органично дополняющих видеоконтент и музыку в Okko, — огромный потенциал. Наша аналитика показывает, что 50% пользователей игр в Okko регулярно заходят в две и более игры и около четверти играют больше двух дней в неделю», — прокомментировал менеджер продукта в Okko Илья Круглый.