Okko запустил раздел «Игры»

Онлайн-кинотеатр Okko запускает серию игр внутри сервиса — они появятся в его приложении на Smart TV.

В разделе уже есть около 10 игр, среди которых — «Лига Пенальти» с прогрессивными игровыми механиками, классическая «Змейка», ностальгическая «Ну, погоди!» и другие. В Okko отмечают, что каталог будет пополняться.

С помощью новинки онлайн-кинотеатр хочет превратить сервис в полноценный центр развлечений, где можно не только смотреть фильмы, сериалы и спортивные события, но и обеспечивать себе досуг между интересными трансляциями. Например, в ожидании матча Лиги чемпионов УЕФА пользователь может занять время футбольной аркадой или расслабиться между просмотром фильмов.

У юных зрителей есть возможность поиграть вместе с любимыми героями мультиков или пройти игровые квизы. С помощью последних можно проверить свои знания и навыки, а также посмотреть образовательные мультики.