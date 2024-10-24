CМИ сообщили об уходе «Ашана» из России. В компании заявили о продолжении работы

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже „Ашан Ритейл Россия“ и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ был одинаковым: „Мы не комментируем слухи“», — заявили в пресс-службе сети «Ведомостям».

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» заявила о продаже бизнеса в стране. Об том пишет La Lettre.

По данным издания, компания уже нашла местного покупателя и вышла на финальную стадию переговоров. Сеть также хочет свернуть деятельность в Венгрии, но при этом останется на территории Украины.

Le Figaro сообщила о двух потенциальных покупателях сети — кто они, не уточняется. Источник издания, близкий к компании, назвал в качестве причины ухода «Ашана» из России «ухудшение местных условий для работы».

«В отличие от других, менее осторожных европейских дистрибьюторов, „Ашан“ строго соблюдает санкции, введенные против России. Он не вкладывает и не возвращает ни копейки. Что ставит его в очень невыгодное положение по сравнению с местными игроками», — пояснил собеседник газеты.