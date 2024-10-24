CМИ сообщили об уходе «Ашана» из России. В компании заявили о продолжении работы

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» заявила о продаже бизнеса в стране. Об том пишет La Lettre.
По данным издания, компания уже нашла местного покупателя и вышла на финальную стадию переговоров. Сеть также хочет свернуть деятельность в Венгрии, но при этом останется на территории Украины.
Le Figaro сообщила о двух потенциальных покупателях сети — кто они, не уточняется. Источник издания, близкий к компании, назвал в качестве причины ухода «Ашана» из России «ухудшение местных условий для работы».
«В отличие от других, менее осторожных европейских дистрибьюторов, „Ашан“ строго соблюдает санкции, введенные против России. Он не вкладывает и не возвращает ни копейки. Что ставит его в очень невыгодное положение по сравнению с местными игроками», — пояснил собеседник газеты.
При этом компании еще предстоит пройти процедуру согласования с российскими правительственными комиссиями. Как отмечает La Lettre, они разрешают продажу иностранных активов, но обычно стараются предложить местным покупателям, близким к Кремлю, более выгодные условия.