CМИ сообщили об уходе «Ашана» из России. В компании заявили о продолжении работы

Вчера / 16:12
«С возвращением, Марк»: вышел тизер второго сезона «Разделения»
Сегодня / 15:25
В Нижнем Новгороде школьникам показали видео с голыми девушками и целующимися мужчинами
Сегодня / 15:18
Z-блогеры выдали персонажа Call of Duty за участницу теракта в Турции
Сегодня / 14:56
Москвич в метро пригрозил машинисту игрушечным пистолетом. Возбуждено уголовное дело
Сегодня / 14:25
Крупнейший VK-паблик, посвященный материнству, закрылся из‑за законопроекта о пропаганде чайлдфри
Сегодня / 13:45
Следующее обновление iOS позволит пользователям из ЕС удалять с айфонов App Store и Safari
Сегодня / 13:25
В Дубае построят сверхтонкий небоскреб шириной в одну квартиру
Обновлено сегодня в 13:17
В Петербурге предложили снять документальную комедию о брачном агентстве Анатолия Ивановича
Сегодня / 12:01
Минздрав поддержал идею запретить продажу сигарет рожденным после 2009 года
Сегодня / 11:59
Власти Сеула хотят создать «город без одиноких» из‑за роста числа людей, умирающих в одиночестве
Сегодня / 11:00
В Люблино ввели карантин из‑за бешенства
Сегодня / 10:56
За 2024 год российские госорганы потратили на VPN 14 млрд рублей
Сегодня / 08:46
В Москве ввели мораторий на строительство апартаментов
Сегодня / 01:44
Звезда «Минари» Юн Е-джон снимется во втором сезоне «Грызни»
Сегодня / 00:57
Крис Хемсворт намерен сыграть Прекрасного принца в новом фильме Disney
Сегодня / 00:04
В Химках отстранили от работы школьную учительницу, которая вела уроки с дуршлагом на голове
Вчера / 23:19
В теракте в Турции погибли не менее пяти человек, ранены десятки
Вчера / 23:15
В США мать обвинила чат-бот в смерти ее сына-подростка. Тот был одержим ИИ и покончил с собой
Вчера / 22:55
Норвегия запретит пользоваться соцсетями детям до 15 лет
Вчера / 22:31
Девушка Лиама Пейна призналась, что музыкант планировал жениться на ней
Вчера / 21:34
В Сиднее поймали какаду Микки, который четыре недели поедал булочки в супермаркете
Вчера / 20:59
У россиян не получается обновить драйверы видеокарт Nvidia
Вчера / 20:47
Билли Айлиш упала с лестницы на концерте в Нью-Йорке
Вчера / 19:14
Умерла тикток-блогер Баба Маша. Ей было 98 лет
Вчера / 18:30
У мультфильма «Изумительный Морис» появится сиквел
Вчера / 18:29
Шоу любимых цитат Си Цзиньпина, которое крутят на российских каналах, продлили на третий сезон
Вчера / 17:57
Роскомнадзор умеет блокировать звонки через мессенджеры, заявил его глава
Вчера / 17:57
В Ачинске заммэра поздравил 1000-го посетителя вытрезвителя. Он подарил ему 5 литров кефира
Вчера / 17:11
В Анкаре произошел теракт на объекте компании TUSAŞ
Вчера / 17:08
Книгу Шекспира вернули в библиотеку спустя 101 год
Вчера / 16:57
Власти Китая объявили борьбу мемам, игре слов, с помощью которых в сети безопасно обсуждают политику
Вчера / 16:29
Идрис Эльба переедет в Африку, чтобы развивать местную киноиндустрию
Вчера / 15:53
Лукашенко пойдет на выборы президента Беларуси. Они пройдут 26 января 2025 года
Вчера / 14:54
Во Флориде 13 человек умерли от редкой бактерии после урагана
Вчера / 14:44
В Чите нашли пропавшего журналиста. Мужчина хотел побыть один

CМИ сообщили об уходе «Ашана» из России. В компании заявили о продолжении работы

Сегодня в 14:51
Фото: Mateusz Butkiewicz/Unsplash
Обновлено сегодня в 15:55

Представители «Ашана» заявили, что компания продолжает работать на российском рынке.

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже „Ашан Ритейл Россия“ и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ был одинаковым: „Мы не комментируем слухи“», — заявили в пресс-службе сети «Ведомостям».

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» заявила о продаже бизнеса в стране. Об том пишет La Lettre.

По данным издания, компания уже нашла местного покупателя и вышла на финальную стадию переговоров. Сеть также хочет свернуть деятельность в Венгрии, но при этом останется на территории Украины.

Le Figaro сообщила о двух потенциальных покупателях сети — кто они, не уточняется. Источник издания, близкий к компании, назвал в качестве причины ухода «Ашана» из России «ухудшение местных условий для работы».

«В отличие от других, менее осторожных европейских дистрибьюторов, „Ашан“ строго соблюдает санкции, введенные против России. Он не вкладывает и не возвращает ни копейки. Что ставит его в очень невыгодное положение по сравнению с местными игроками», — пояснил собеседник газеты.

При этом компании еще предстоит пройти процедуру согласования с российскими правительственными комиссиями. Как отмечает La Lettre, они разрешают продажу иностранных активов, но обычно стараются предложить местным покупателям, близким к Кремлю, более выгодные условия.

Расскажите друзьям
Теги:
Ашан
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами