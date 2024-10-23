В Лондоне откроют Центр Дэвида Боуи

Лондонский Музей Виктории и Альберта объявил об открытии Центра Дэвида Боуи в следующем году, сообщил NME.

Новую достопримечательность планируют открыть в сентябре. Центр расположится на Восточном берегу. В экспозицию войдут более 90 тыс. экспонатов, связанных с культовым артистом.

По словам создателей центра, эти предметы будут прослеживать «творческие процессы Боуи как музыкального новатора, культурной иконы и сторонника самовыражения и переосмысления». Музей приобрел экспонаты у наследников Боуи, Фонда семьи Блаватник и Warner Music Group.

В частности, в центре представят самые знаковые наряды певца за все годы его творчества и рукописные тексты его песен. В помещении будут проводить выставки и аудиовизуальные инсталляции, а также организуют учебные зоны, где посетители смогут самостоятельно изучать архив.