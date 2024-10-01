Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

Народный артист России Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет, передает РБК. Он умер в одной из московских клиник, куда его ранее госпитализировали после инсульта.
Эстрадный певец был известен благодаря песням «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Бабушки-старушки», «Колодец». В качестве композитора Добрынин написал множество треков для других звезд российской эстрады — Аллы Пугачевой, Анны Герман, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой, Михаила Шуфутинского, Михаила Боярского и других.
Он написал музыку для фильмов «Бабушки надвое сказали», «Приморский бульвар», «Американский дедушка», а также заглавную тему сериала «Счастливы вместе».