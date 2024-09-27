Умерла актриса Мэгги Смит

В возрасте 89 лет умерла Мэгги Смит. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление сыновей актрисы Криса Ларкина и Тоби Стивенса.
Актриса скончалась рано утром в больнице. «Будучи очень закрытым человеком, она была с друзьями и семьей до самого конца. У нее осталось двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые потрясены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — говорится в заявлении семьи.
Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в Эссексе. Она училась в Оксфорде, где и состоялся ее сценический дебют. Первую профессиональную роль актриса получила в театре, сыграв Виолу в «Двенадцатой ночи» в 1952 году.
Смит наиболее прославилась благодаря роли профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Актриса также известна по роли Вайолет Кроули в «Аббатстве Даунтон».
За свою карьеру Смит снялась в десятках фильмов и сыграла во множестве постановок, а также получила два «Оскара», пять премий BAFTA, четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса». Актриса снялась в таких проектах как «Джин Броди», «Калифорнийский отель», «Леди в фургоне», «Дамы в лиловом», «Отель „Мэриголд“. Заселение продолжается», «Из времени во время», «Моя старушка» и других.