Джеймс Ван стал продюсером сериала про Робокопа

Режиссер «Аквамена» и «Заклятия» Джеймс Ван займется производством сериала про Робокопа для Amazon. Об этом Amazon сообщила Variety.

Шоураннером и сценаристом проекта станет Питер Око, ранее работавший как продюсер над «Ложей 49» и двумя последними сезонами «Офиса», а также как сценарист над «Черными парусами».

С изданием также поделились синопсисом будущего проекта, и он представит знакомую формулу: «Гигантский технологический конгломерат сотрудничает с местным департаментом полиции и внедряет новую технологию для борьбы с растущей преступностью — полицейского, который частично человек, частично машина».

Также в проекте участвуют продюсеры Майкл Клиар («Мортал Комбат», «М3ган») и Роб Хэкетт («Болотная тварь», «Архив 41»). Вместе с Ваном они представляют студию Atomic Monster, лучше всего известной по сериям хорроров «Заклятие» и «Аннабель», а сейчас занятой в сиквелах «М3ган» и «Мортал Комбата».

Права на Робокопа перешли к Amazon с покупкой студии Metro Goldwyn-Mayer в марте 2022 года. Кроме трех оригинальных фильмов во франшизу входят два телесериала и два мультсериала, а также неудачный ремейк 2014 года, который, тем не менее, смог принести создателям прибыль.