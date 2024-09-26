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Джеймс Ван стал продюсером сериала про Робокопа

Сегодня в 09:02
Кадр: Metro Goldwyn-Mayer

Режиссер «Аквамена» и «Заклятия» Джеймс Ван займется производством сериала про Робокопа для Amazon. Об этом Amazon сообщила Variety.

Шоураннером и сценаристом проекта станет Питер Око, ранее работавший как продюсер над «Ложей 49» и двумя последними сезонами «Офиса», а также как сценарист над «Черными парусами».

С изданием также поделились синопсисом будущего проекта, и он представит знакомую формулу: «Гигантский технологический конгломерат сотрудничает с местным департаментом полиции и внедряет новую технологию для борьбы с растущей преступностью — полицейского, который частично человек, частично машина».

Также в проекте участвуют продюсеры Майкл Клиар («Мортал Комбат», «М3ган») и Роб Хэкетт («Болотная тварь», «Архив 41»). Вместе с Ваном они представляют студию Atomic Monster, лучше всего известной по сериям хорроров «Заклятие» и «Аннабель», а сейчас занятой в сиквелах «М3ган» и «Мортал Комбата».

Права на Робокопа перешли к Amazon с покупкой студии Metro Goldwyn-Mayer в марте 2022 года. Кроме трех оригинальных фильмов во франшизу входят два телесериала и два мультсериала, а также неудачный ремейк 2014 года, который, тем не менее, смог принести создателям прибыль.

После ремейка у MGM и Colambia были планы на еще одну картину, над которой должен был работать режиссер «Района № 9» Нил Бломкамп, однако вскоре южноафриканец покинул проект ради провального хоррора «Демоник».

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