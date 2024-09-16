Канье Уэст выступил в Китае

Власти Китая одобрили проведение концерта Канье Уэста, также известного как Йе. Рэпер выступил в городе Хайкоу, передает The Guardian.
Концерт Йе объявили всего за несколько дней до него, более 42 тыс. билетов распродали за считаные минуты. Имя Уэста и анонс шоу получили более 160 млн взаимодействий в китайской соцсети Weibo за последние несколько дней.
Йе должен был выступить на Тайване, но в августе организаторы объявили об отмене из‑за «непредвиденных обстоятельств». Неясно, связаны ли эти обстоятельства с выданным разрешением на выступление в КНР.
Уэст приехал в Китай впервые за 16 лет. Фанаты рэпера удивились, что власти выдали ему разрешение, учитывая его скандальную репутацию. Они отметили, что, будучи ребенком, Йе жил в Нанкине около года, когда его мать преподавала в университете.
Китайские власти зачастую требуют от иностранных артистов предоставить треклисты и тексты песен, прежде чем разрешить выступление или отказать в нем, отметила газета. При правлении Си Цзиньпина появление зарубежных талантов и контента стало редкостью: менее 40 иностранных фильмов в год получают одобрение, за последние годы всего несколько исполнителей, включая Билли Айлиш, Coldplay и Тейлор Свифт, сумели выступить в КНР. В 2017 году Джастину Биберу запретили въезд из‑за его репутации «артиста с плохим поведением».