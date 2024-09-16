Стивен Содерберг пишет книгу о создании «Челюстей»

Режиссер «Одиннадцати друзей Оушена» Стивен Содерберг пишет книгу о создании триллера «Челюсти» Стивена Спилберга. Об этом сообщает Indiewire.
«Я работаю над этой книгой, которая посвящена режиссуре, а в качестве основы используется посуточный анализ создания „Челюстей“», — сказал Содерберг.
Содерберг описывает ее как учебное пособие: «Эта книга не для широкого круга читателей — она предназначена для людей, которые либо интересуются кинематографом как зрители, либо хотят заниматься этой работой, потому что, если вы собираетесь делать это профессионально, вам нужно понимать суть этой работы. А это есть не что иное, как работа».
Режиссер добавил, что посмотрел «Челюсти» в 12 лет и задался вопросами: «Что значит режиссер? И кто такой Стивен Спилберг?»
После этого ему подарили книгу Карла Готлиба «Журнал челюстей». «Я не расставался с этой книгой, словно с Библией. Я напрочь истрепал несколько экземпляров», — добавил он.