Стивен Содерберг пишет книгу о создании «Челюстей»

Содерберг описывает ее как учебное пособие: «Эта книга не для широкого круга читателей — она предназначена для людей, которые либо интересуются кинематографом как зрители, либо хотят заниматься этой работой, потому что, если вы собираетесь делать это профессионально, вам нужно понимать суть этой работы. А это есть не что иное, как работа».