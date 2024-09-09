Умер батл-рэпер Эмио Афишл

8 сентября скончался батл-рэпер и участник Versus Эмио Афишл. Ему было 34 года. О смерти сообщили представители белорусского объединения Minskuad, куда входил артист.

Егор Морозов (настоящее имя музыканта) стал известен по выступлениям в первом сезоне проекта Fresh Blood на площадке Versus. После этого он также появлялся в основе лиги против МЦ Похоронил, Giga1 и Энди Картрайта. Кроме того, Афишл участвовал и в батлах локальных лиг вроде Minsk Independent Battle и OffBeat Battle.

«Он был прекрасным человеком и замечательным товарищем. Сложно передать словами всю боль, что сейчас мы испытываем. Наши искренние соболезнования семье Егора. Покойся в рифмах, родной. Мы тебя никогда не забудем», — прощаются с другом и коллегой участники Minskuad.

Один из них в комментариях в инстаграме* отметил, что на конец сентября Афишл планировал еще один батл, который уже не случится.

О причинах смерти рэпера официально не говорят. Как заметил The Flow, под постом кто‑то написал, что это произошло из‑за приступа панкреатита. Сейчас этой записи под сообщением нет.