Умер комик Боб Ньюхарт

Американский комик Боб Ньюхарт скончался в возрасте 94 года, передает Variety. По словам его агента Джерри Дигни, артист умер после серии непродолжительных болезней.
Комик был известен благодаря передачам «Шоу Боба Ньюхарта» и «Ньюхарт» — настоящим хитам американского телевидения 70-х и 80-х годов. Более молодые зрители знают его благодаря ролям в фильме «Эльф» и «Теории большого взрыва». Недавно артист также появился в трех эпизодах «Молодого Шелдона».
До популярности в телевизоре комедийные альбомы Ньюхарта пользовались бешеной популярностью благодаря новому для того времени подходу к юмору, основанному на наблюдениях.
В «Шоу Боба Ньюхарта» он исполнил сбитого с толку чикагского психолога, а затем в «Ньюхарте» — такого же сбитого с толку трактирщика из Новой Англии. В 1985-87 годах он три года подряд получал номинации на премию «Эмми» как Лучший актер в комедии. Первую статуэтку актер заработал лишь в 2013 году, за появление в 6 эпизодах «Теории большого взрыва».
«Долгие годы я умолял Боба появиться в одном из моих шоу. Он всегда отказывался. Но потом он влюбился в „Теорию большого взрыва“ и согласился — с двумя условиями. Первое: его персонаж должен был иметь сюжетную линию, охватывающую несколько эпизодов. И второе: он хотел выиграть „Эмми“. Мы выполнили оба условия. Мне довелось работать с легендой комедии. Мастером своего дела, а также добрым и мягким человеком. Я даже могу назвать его другом. Как же мне повезло!», — поделился создатель «Теории большого взрыва» Чак Лорри.