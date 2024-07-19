Умер комик Боб Ньюхарт

«Долгие годы я умолял Боба появиться в одном из моих шоу. Он всегда отказывался. Но потом он влюбился в „Теорию большого взрыва“ и согласился — с двумя условиями. Первое: его персонаж должен был иметь сюжетную линию, охватывающую несколько эпизодов. И второе: он хотел выиграть „Эмми“. Мы выполнили оба условия. Мне довелось работать с легендой комедии. Мастером своего дела, а также добрым и мягким человеком. Я даже могу назвать его другом. Как же мне повезло!», — поделился создатель «Теории большого взрыва» Чак Лорри.