Люций сражается с носорогом в первом трейлере «Гладиатора-2»

Вышел первый трейлер «Гладиатора-2». Его премьера состоится 22 ноября.
Действие сиквела развивается через 25 лет после событий оригинального фильма. Спустя годы после того, как Люций стал свидетелем смерти Максимуса от рук своего дяди, он вынужден вернуться в Колизей.
С яростью в сердце и будущим империи на кону Люций должен обратиться к своему прошлому, чтобы найти силы и честь ради возвращения славы Рима его народу.
«Гладиатор-2» расскажет о племяннике Комода — Люции. Его роль исполнил Пол Мескаль («Солнце мое», «Нормальные люди»). С ним также снялись Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Конни Нильсен.
Режиссером сиквела, как и оригинального фильма, стал Ридли Скотт. Музыку к фильму написал Ханс Циммер. Одним из саундтреков стал «No Church in the Wild» Канье Уэста и Джея Зи.
Фильм «Гладиатор» вышел на экраны в 2000 году. В нем Расселл Кроу сыграл полководца Максимуса, который оказывается на гладиаторской арене по воле коварного императора Комода.
Его конечная цель — отомстить за убийство своей семьи и императора Марка Аврелия, бросив вызов Коммоду. Фильм имел огромный финансовый успех и несколько «Оскаров», включая «Оскар» за лучшую картину. «Гладиатора» нередко называют ключевым в возрождении интереса к жанру исторического эпоса в кинематографе.