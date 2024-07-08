Paramount и Skydance объединяются

Руководство Paramount объявило о сделке, по которой Skydance и RedBird Capital Partners приобретают владельца большинства акций студии. Таким образом Skydance объединится с Paramount, сообщает IndieWire.
Skydance под управлением Дэвида Эллисона купит National Amusements. Сделка обойдется компании в 8 млрд долларов в виде акций, из которых 1,5 млрд внесутся наличными. Этими деньгами погасят часть долга Paramount, который разросся до 14 млрд долларов.
Эллисон станет новым генеральным директором и председателем Paramount Global. Этой компании принадлежат Paramount Pictures, CBS, Paramount+, Pluto TV и кабельные каналы Nickelodeon, MTV и BET.
Ранее Paramount и Skydance сотрудничали при создании «Топ Ган: Мэверик» и франшизой «Миссия невыполнима» в целом. Как пишет издание, слияние со Skydance более благоприятно, чем с Sony, которая предлагала 26 млрд долларов за покупку.
Skydance принесет с собой в Paramount отдел анимации во главе с бывшим главой Pixar Джоном Лассетером и игровое подразделение, которое недавно выпустило игры для консолей по вселенным Marvel и «Звездных войн» и игру Walking Dead для шлемов виртуальной реальности.
IndieWire отмечает, что впереди Skydance и Paramount ждет долгий процесс одобрения регулирующими органами и 45-дневное окно, в течение которого могут появиться другие претенденты. Но если все сложится, то завершится «одна из самых диких саг слияний и поглощений за последнее время».