Paramount и Skydance объединяются

IndieWire отмечает, что впереди Skydance и Paramount ждет долгий процесс одобрения регулирующими органами и 45-дневное окно, в течение которого могут появиться другие претенденты. Но если все сложится, то завершится «одна из самых диких саг слияний и поглощений за последнее время».