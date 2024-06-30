Программа льготной ипотеки под 8% завершилась

К началу лета из федерального бюджета на финансирование льготной ипотеки с 2020 года выделили 453,1 млрд рублей, но сумма эта не окончательная. Поначалу предельная ставка составляла 6,5%, а после ряда продлений она должна была быть не более 8%. С желающих приобрести жилье в строящемся доме требовалось внести не менее 30% от стоимости, предельный размер ссуды составлял 6 млн рублей вне зависимости от региона.