Программа льготной ипотеки под 8% завершилась

1 июля завершилась государственная программа льготной ипотеки на строящееся жилье под 8%. Она действовала с 2020 года и неоднократно продлевалась.
Из данных «Дома.РФ» следует, что за все время в рамках программы было выдано 1,54 млн кредитов на 5,98 трлн рублей. Они выдавались с весны 2020 года на фоне пандемии коронавируса и ожидаемого спада в экономике, а в середине июня 2023-го банки принялись останавливать прием заявок.
К началу лета из федерального бюджета на финансирование льготной ипотеки с 2020 года выделили 453,1 млрд рублей, но сумма эта не окончательная. Поначалу предельная ставка составляла 6,5%, а после ряда продлений она должна была быть не более 8%. С желающих приобрести жилье в строящемся доме требовалось внести не менее 30% от стоимости, предельный размер ссуды составлял 6 млн рублей вне зависимости от региона.
Программу критиковали Центробанк и Минфин РФ за рост стоимости жилья и снижение его доступности для граждан. Призывы к ее остановке звучали с конца 2021 года.