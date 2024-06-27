Умер Билл Коббс из «Телохранителя»

Актер скончался в своем доме в Калифорнии в окружении семьи и друзей. По словам публициста Чака Джонсона, вероятно, смерть наступила по естественным причинам.
Билл Коббс родился 1934 года в Кливленде в небогатой семье. Впервые он появился на большом экране в фильме 1974 года «Захват в метро». После этого Коббс решил связать свою жизнь с актерством.
Он снялся в около 200 лентах и сериалах. Среди них — «Клан Сопрано», «Улица Сезам», «Хорошее время», «Подручный Хадсакера», «Король воздуха», «Ночь в музее», а также «Телохранитель». В последнем он играл роль менеджера героини Уитни Хьюстон.
Коббс говорил, что актерская игра стала для него способом выражения человеческих чувств, особенно во время борьбы за гражданские права чернокожих в конце 1960-х годов.
«Чтобы быть артистом, нужно иметь чувство отдачи. Искусство — это своего рода молитва, не так ли? Мы реагируем на то, что видим вокруг, что чувствуем и как вещи влияют на нас душевно и духовно», — рассказывал он.