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Умер Билл Коббс из «Телохранителя»

Сегодня в 14:57
Фото: UMS Film

В возрасте 90 лет умер актер Билл Коббс. Об этом сообщает Associated Press.

Актер скончался в своем доме в Калифорнии в окружении семьи и друзей. По словам публициста Чака Джонсона, вероятно, смерть наступила по естественным причинам.

Билл Коббс родился 1934 года в Кливленде в небогатой семье. Впервые он появился на большом экране в фильме 1974 года «Захват в метро». После этого Коббс решил связать свою жизнь с актерством.

Он снялся в около 200 лентах и сериалах. Среди них — «Клан Сопрано», «Улица Сезам», «Хорошее время», «Подручный Хадсакера», «Король воздуха», «Ночь в музее», а также «Телохранитель». В последнем он играл роль менеджера героини Уитни Хьюстон.

Коббс говорил, что актерская игра стала для него способом выражения человеческих чувств, особенно во время борьбы за гражданские права чернокожих в конце 1960-х годов.

«Чтобы быть артистом, нужно иметь чувство отдачи. Искусство — это своего рода молитва, не так ли? Мы реагируем на то, что видим вокруг, что чувствуем и как вещи влияют на нас душевно и духовно», — рассказывал он.

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