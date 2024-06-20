Умер актер Дональд Сазерленд

Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в Сент-Джоне (Нью-Брансуик, Канада) и за свою карьеру сыграл в более чем 200 фильмах и сериалах. Его первая роль состоялась в сериале «Студия 4» в 1962-м, а годом спустя актер появился на большом экране в ленте «Весь мир в кармане». Первую популярность ему принесло участие в «Грязной дюжине» Роберта Олдрича в 1967 году.