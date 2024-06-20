Умер актер Дональд Сазерленд

Канадский актер Дональд Сазерленд скончался после продолжительной болезни в Майами в возрасте 88 лет. Об этом рассказал Deadline со ссылкой на его сына Кифера.
Артист был известен по франшизе «Голодные игры», фильмам «Военно-полевой госпиталь», «Клют», «Гордость и предубеждение», «Вторжение похитителей тел» и множеству других популярных картин.
В 2017 году Сазерленд удостоился награды «Оскар» «За выдающиеся заслуги в кинематографе». Он также был обладателем премий «Золотой глобус» и «Эмми» за свою роль в сериале «Гражданин Икс».
Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в Сент-Джоне (Нью-Брансуик, Канада) и за свою карьеру сыграл в более чем 200 фильмах и сериалах. Его первая роль состоялась в сериале «Студия 4» в 1962-м, а годом спустя актер появился на большом экране в ленте «Весь мир в кармане». Первую популярность ему принесло участие в «Грязной дюжине» Роберта Олдрича в 1967 году.
Среди других знаковых работ канадца — «Время убивать», «Баффи — истребительница вампиров», «Красная жара», «Искусство войны» и «Космические ковбои».