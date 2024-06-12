Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Умерла французская певица Франсуаза Арди

Сегодня в 03:15
Фото: Herve TARDY / Getty Images

Французская певица Франсуаза Арди скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на ее сына.

Арди умерла после продолжительной борьбы с раком. Около 20 лет она лечилась от лимфомы, а в 2019 году у артистки диагностировали новое онкологическое заболевание.

Арди пережила не менее 45 сеансов лучевой терапии и жаловалась на сильные приступы удушья и кровотечения из носа. «Я не боюсь умереть, но я очень, очень боюсь страдать, тем более что это уже произошло», — говорила она.

В марте 2024 года певица призналась, что больше никогда не сможет петь. В истории музыки она останется известной по таким хитам как «Tous les garcons et les filles», «Le tems de l’amour», «Voila».

Свою карьеру Арди начала в 60-х годах. Тогда она посещала консерваторию и получила контракт с фирмой Vogue на релиз первого сингла. В 1963 году Арди приняла участие в «Евровидении» с песней «L’amout s’en va», она представляла Монако.

Арди прославилась не только своей музыкой, но и стилем. Она стала иконой моды и лицом фэшн-домов Пако Рабана и Ива Сен-Лорана. Свой последний альбом певица выпустила в 2018 году.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами