Умерла французская певица Франсуаза Арди

Французская певица Франсуаза Арди скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на ее сына.
Арди умерла после продолжительной борьбы с раком. Около 20 лет она лечилась от лимфомы, а в 2019 году у артистки диагностировали новое онкологическое заболевание.
Арди пережила не менее 45 сеансов лучевой терапии и жаловалась на сильные приступы удушья и кровотечения из носа. «Я не боюсь умереть, но я очень, очень боюсь страдать, тем более что это уже произошло», — говорила она.
В марте 2024 года певица призналась, что больше никогда не сможет петь. В истории музыки она останется известной по таким хитам как «Tous les garcons et les filles», «Le tems de l’amour», «Voila».
Свою карьеру Арди начала в 60-х годах. Тогда она посещала консерваторию и получила контракт с фирмой Vogue на релиз первого сингла. В 1963 году Арди приняла участие в «Евровидении» с песней «L’amout s’en va», она представляла Монако.
Арди прославилась не только своей музыкой, но и стилем. Она стала иконой моды и лицом фэшн-домов Пако Рабана и Ива Сен-Лорана. Свой последний альбом певица выпустила в 2018 году.