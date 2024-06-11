Изменение климата приводит к росту заболеваний мозга

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона выяснила, что изменение климата негативно влияет на проявление заболеваний мозга. Об этом специалисты написали в издании The Conversation.
Исследователи обнаружили, что повышение температуры воздуха и влажности заметно сказывается на состоянии людей с мигренями, менингитом, шизофренией, рассеянным склерозом, болезнями Альцгеймера и Паркинсона.
По словам ученых, люди комфортно чувствуют себя при температуре от 20 до 26 градусов по Цельсию и при влажности от 20% до 80%. При таких условиях человеческий вид эволюционировал в Африке.
Когда окружающая среда меняется, мозг человека начинает давать сбои, заявили исследователи. Это происходит, по словам специалистов, даже при небольших переменах в температуре и показателях влажности.
Причиной этого становится, в частности, нарушенное потоотделение при некоторых заболеваниях или приеме лекарств для лечения неврологических и психиатрических проблем. При нем механизмы регулирования температуры срабатывают неверно.
Как следствие пациенты могут столкнуться с ухудшением сна, оно в свою очередь усугубляет течение таких заболеваний как эпилепсия. Жара усиливает также симптомы людей с рассеянным склерозом.
Кроме того, высокие температуры сгущают кровь. На фоне обезвоживания это может приводить к инсультам. Исследование показало, что в жаркую погоду в больницах увеличивается число пациентов с жалобами на деменцию.
В 2003 году, как отметили ученые, около 20% смертей во время аномальной жары были связаны с неврологическими заболеваниями. Все это подтверждает, что изменение климата опасно для человечества. Это касается не только жары, но и других природных явлений — штормов и наводнений.
«Число людей в мире с неврологическими и психическими расстройствами, на которых может негативно повлиять изменение климата, огромно. Около 60 млн человек страдают эпилепсией. Около 55 млн — деменцией, причем более 60% из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода», — подчеркнули исследователи.
Они отметили, что необходимость борьбы с изменением климата «очевидна». По мнению ученых, правительства должны принять меры по смягчению последствий климатического кризиса уже сейчас и предложить людям больше информации о рисках экстремальных температур и иных неблагоприятных погодных явлений.