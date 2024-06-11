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Телеведущую Опру Уинфри госпитализировали с кишечным вирусом

Сегодня в 01:18
Фото: oprah

Американскую телеведущую Опру Уинфри госпитализировали в США с кишечным вирусом. Об этом написал Independent.

Уинфри не смогла появиться в эфире CBS Mornings 11 июня. Ее коллега и подруга Гейл Кинг рассказала, что телеведущая столкнулась с серьезным недомоганием. Уинфри страдала от тошноты и поноса.

«Не буду описывать в деталях. Достаточно сказать, что она оказалась в больнице с обезвоживанием, ей поставили капельницу. Это было очень серьезно», — пояснила Кинг.

Сама Уинфри пока не прокомментировала свое состояние. По словам Кинг, «с ней будет все в порядке». «Она отдыхает и чувствует себя лучше с каждым днем», — добавил пресс-секретарь телеведущей.

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