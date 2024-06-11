Телеведущую Опру Уинфри госпитализировали с кишечным вирусом

Американскую телеведущую Опру Уинфри госпитализировали в США с кишечным вирусом. Об этом написал Independent.
Уинфри не смогла появиться в эфире CBS Mornings 11 июня. Ее коллега и подруга Гейл Кинг рассказала, что телеведущая столкнулась с серьезным недомоганием. Уинфри страдала от тошноты и поноса.
«Не буду описывать в деталях. Достаточно сказать, что она оказалась в больнице с обезвоживанием, ей поставили капельницу. Это было очень серьезно», — пояснила Кинг.
Сама Уинфри пока не прокомментировала свое состояние. По словам Кинг, «с ней будет все в порядке». «Она отдыхает и чувствует себя лучше с каждым днем», — добавил пресс-секретарь телеведущей.