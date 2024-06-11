Дженнифер Энистон выпустит детскую книгу о псе Клайдео

Американская актриса Дженнифер Энистон, звезда ситкома «Друзья», выпустит серию детских книг о собаке по кличке Клайдео. Об этом сообщил Independent.
Первое издание выйдет уже 1 октября, оно будет называться «Клайдео наслаждается жизнью». Книгу опубликует издательство HarperCollins Publishers. По ее мотивам студия Invisible позднее снимет анимационный фильм.
На создание книг Энистон вдохновил ее любимый питомец Клайд. Актриса время от времени показывает его в соцсетях. В иллюстрированном издании артистка расскажет, как Клайдео обнаружил у себя талант к кулинарии.
«Я очень рада, что представляю Клайдео и его истории в книгах, которые, навеюсь, вдохновят детей и любителей собак на увлекательное путешествие по поиску их подлинной страсти», — поделилась Энистон.
Всего актриса выпустит четыре книги рассказов о Клайдео. Иллюстрации к ним создаст Бруно Джейкоб.