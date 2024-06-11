Курт Рассел, Коул Спраус и Мэттью Макконахи снимутся в триллере «Соперники Амзиа Кинга»

Картину выпустит продакшн-компания Black Bear. Над ней будет работать сценарист и режиссер Эндрю Паттерсон. В актерский состав войдут Оуэн Тигу, Скотт Шепард, Роб Морган, Тони Револори, Джейк Хоровиц и Анджелина Лукингласс.