Курт Рассел, Коул Спраус и Мэттью Макконахи снимутся в триллере «Соперники Амзиа Кинга»

Американские актеры Курт Рассел («Рождественские хроники», «За бортом»), Коул Спраус («В метре друг от друга», «Ривердэйл») и Мэттью Макконахи («Интерстеллар», «Джентльмены») снимется в триллере «Соперники Амзиа Кинга». Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит продакшн-компания Black Bear. Над ней будет работать сценарист и режиссер Эндрю Паттерсон. В актерский состав войдут Оуэн Тигу, Скотт Шепард, Роб Морган, Тони Револори, Джейк Хоровиц и Анджелина Лукингласс.
Сюжет ленты держится в секрете. Фильм будет криминальным триллером, действие которого развернется в деревенской местности в Оклахоме. Главные роли исполнят Макконахи и Лукингласс.
Продюсированием проекта, помимо Black Bear, заниматся Heyday Films и G.E.D. Media. Над картиной работают Дэвид Хейман, Тедди Шварцман, Майкл Хеймлер, Джеффри Клиффорд, Уилл Гринфилд.