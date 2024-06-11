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Курт Рассел, Коул Спраус и Мэттью Макконахи снимутся в триллере «Соперники Амзиа Кинга»

Сегодня в 21:02
Кадр: GQ/YouTube

Американские актеры Курт Рассел («Рождественские хроники», «За бортом»), Коул Спраус («В метре друг от друга», «Ривердэйл») и Мэттью Макконахи («Интерстеллар», «Джентльмены») снимется в триллере «Соперники Амзиа Кинга». Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит продакшн-компания Black Bear. Над ней будет работать сценарист и режиссер Эндрю Паттерсон. В актерский состав войдут Оуэн Тигу, Скотт Шепард, Роб Морган, Тони Револори, Джейк Хоровиц и Анджелина Лукингласс.

Сюжет ленты держится в секрете. Фильм будет криминальным триллером, действие которого развернется в деревенской местности в Оклахоме. Главные роли исполнят Макконахи и Лукингласс.

Продюсированием проекта, помимо Black Bear, заниматся Heyday Films и G.E.D. Media. Над картиной работают Дэвид Хейман, Тедди Шварцман, Майкл Хеймлер, Джеффри Клиффорд, Уилл Гринфилд.

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