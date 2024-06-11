Питер Джексон работает над мультфильмом по «Властелину Колец»

Новозеландский режиссер Питер Джексон, автор трилогии «Властелин Колец», работает над анимационной картиной по мотивам произведений Джона Р.Р.Толкина. Об этом сообщил Screen Daily со ссылкой на продюсера Филиппу Бойенс.
Джексон стал исполнительным продюсером ленты «Властелин колец: Война рохирримов» наряду с Фрэн Уолш, сценаристкой трилогии «Властелин Колец» и серии «Хоббит». Режиссером мультфильма выступил Кэндзи Камияма («Восточный Эдем»).
По словам Бойенс, Джексон и Уолш с самого начала участвовали в создании анимационного проекта, но намеренно «держались в тени». «Они хотели остаться на заднем плане, потому что Питер, в частности, хотел дать возможность Кэндзи найти свой собственный путь», — пояснила продюсер.
Бойенс работает над мультфильмом вместе с Джозефом Чоу, известным по «Башне Бога», «Космическому пирату Харлоку» и «Рыцарям Зодиака». «Властелин колец: Война рохирримов» выйдет в кинопрокат 13 декабря.
Лента расскажет о событиях за 183 года до событий оригинальной трилогии. В центре истории — Гера, дочь вспыльчивого короля Рохана, которая вместе с отцом защищает свое королевство от армии данлендцев.
Сценарий картины написали Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу. Первые кадры из фильма показали на кинофестивале в Анси. На мероприятии присутствовали Чоу, Камияма, Бойенс и Джейсон ДеМарко.