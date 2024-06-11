Питер Джексон работает над мультфильмом по «Властелину Колец»

По словам Бойенс, Джексон и Уолш с самого начала участвовали в создании анимационного проекта, но намеренно «держались в тени». «Они хотели остаться на заднем плане, потому что Питер, в частности, хотел дать возможность Кэндзи найти свой собственный путь», — пояснила продюсер.