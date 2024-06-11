Госпитализировали двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову

Двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
По его информации, Мастеркова оказалась в нейрохирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Во Всероссийской федерации легкой атлетики заявили, что у спортсменки подозрение на инсульт.
По словам члена исполкома ВФЛА Ирины Приваловой, в данный момент здоровью Мастерковой ничего не угрожает. «Ничего страшного, завтра она выписывается из больницы», — отметила Привалова.
Изначально Mash писал, что у Мастерковой опухоль в голове и что ей предстоит операция.
Сама Мастеркова пока никак не прокомментировала свою госпитализацию. Ранее спортсменка рассказывала, что оставила профессиональный спорт из‑за травм ног.
Светлана Мастеркова выиграла золотые медали Олимпийских игр 1996 года в Атланте в дисциплинах бег на 800 и 1500 метров. В 1998 году она также стала чемпионкой Европы, а в 1999 году — чемпионкой мира.