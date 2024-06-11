Сына Джо Байдена признали виновным по делу о незаконном владении оружием

Спустя три часа обсуждения суд присяжных в штате Делавэр вынесли обвинительный вердикт по всем трем пунктам дела. По двум из них Хантера обвиняли в том, что он солгал, что не употреблял наркотики при покупке револьвера в октябре 2018 года. Также сына президента обвиняют в незаконном владении оружием.