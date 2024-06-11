Сына Джо Байдена признали виновным по делу о незаконном владении оружием

Сына президента США Джо Байдена, 54-летнего Хантера Байдена, признали виновным в том, что он солгал об употреблении наркотиков при покупке огнестрельного оружия, передает Associated Press.
Спустя три часа обсуждения суд присяжных в штате Делавэр вынесли обвинительный вердикт по всем трем пунктам дела. По двум из них Хантера обвиняли в том, что он солгал, что не употреблял наркотики при покупке револьвера в октябре 2018 года. Также сына президента обвиняют в незаконном владении оружием.
Как отмечает CNN, приговор стал первым случаем, когда ближайшего родственника действующего президента признали виновным в совершении преступления. Хантеру может грозить до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов.
«То, что Хантер Байден признан виновным во лжи об употреблении наркотиков при подаче заявления на лицензию на оружие, вряд ли повлияет на ход президентской кампании и на то, как американцы проголосуют на ноябрьских выборах. <…> Но обвинительный вердикт наверняка станет тяжелым личным ударом для президента США», — прокомментировал обозреватель Би-би-си Энтони Зуркер.
За несколько дней до оглашения приговора Джо Байден заявил, что примет любой вердикт присяжных и не будет миловать сына.