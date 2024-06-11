В Версальском дворце сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали

В Версальском дворце сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей замка эвакуировали. Об этом сообщил телеканал BFM.
На место прибыли пожарные. По информации СМИ, на территории дворца можно было заметить дым. Его успешно ликвидировали. Пресс-секретарь Версаля сообщил, что коллекция музея при пожаре не пострадала.
Возгорание во дворце произошло на кровле. Там проводились ремонтные работы. Пламя оперативно потушили. О причинах пожара пока не рассказали.
Версальский дворец — одна из главных достопримечательностей Франции. Его построили в XVII веке для короля Людовика XIV. Ежегодно дворец посещают более 7 млн человек.