Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

В Версальском дворце сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали

Сегодня в 18:09
Фото: xavierqu/Unsplash

В Версальском дворце сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей замка эвакуировали. Об этом сообщил телеканал BFM.

На место прибыли пожарные. По информации СМИ, на территории дворца можно было заметить дым. Его успешно ликвидировали. Пресс-секретарь Версаля сообщил, что коллекция музея при пожаре не пострадала.

Возгорание во дворце произошло на кровле. Там проводились ремонтные работы. Пламя оперативно потушили. О причинах пожара пока не рассказали.

Версальский дворец — одна из главных достопримечательностей Франции. Его построили в XVII веке для короля Людовика XIV. Ежегодно дворец посещают более 7 млн человек.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами