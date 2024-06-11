Фестиваль молодого кино Voices анонсировал конкурсную программу полного метра

«Voices — это по-прежнему российские таланты и это все еще европейские голоса. С историями из французской глубинки и лауреатом французского „Сезара“ за лучший дебют и анархистами с Петром Кропоткиным во главе в швейцарских Альпах в конкурсе соседствуют три фильма, представляющие три разных кинематографических региона России: петербургский, московский и уральский», — рассказал куратор кинопрограмм фестиваля Сергей Дешин.