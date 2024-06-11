Фестиваль молодого кино Voices анонсировал конкурсную программу полного метра

Фестиваль молодого кино Voices представил конкурсную программу полнометражных работ, которые покажут с 3 по 7 июля в Череповце и с 4 по 7 июля в Вологде.
В список картин вошли комедийная драма «Цепной пес» француза Жан-Батиста Дюрана, историческая драма «Маятник» швейцарского постановщика Сирила Шойблина, а также работы российских режиссеров — «Королевство» Татьяны Рахмановой, «Угол наклона» Станислава Фомичева и Анны Далингер, а также «Пришелец» Ивана Соснина.
«Voices — это по-прежнему российские таланты и это все еще европейские голоса. С историями из французской глубинки и лауреатом французского „Сезара“ за лучший дебют и анархистами с Петром Кропоткиным во главе в швейцарских Альпах в конкурсе соседствуют три фильма, представляющие три разных кинематографических региона России: петербургский, московский и уральский», — рассказал куратор кинопрограмм фестиваля Сергей Дешин.
«В этом не было цели, чистое совпадение, как и весь конкурс, подобно маятнику времени, это скорее про бесконечный ход времени и зарождение нового кино, которое не имеет остановки, как и самое беспокойное время», — пояснил он.
Победителя фестиваля выберут зрители. Голосование состоится после показов в кинотеатре «Ленком», а инфопартнер фестиваля The Blueprint отметит еще одну работу в собственной номинации «Выбор Bluescreen».
Кроме полнометражного кино и короткого метра в программу события вошли лекции, концерты и выставочный проект. Полное расписание ивента организаторы объявят дополнительно.
В Вологде фестиваль пройдет в кинотеатрах «Ленком» и «Салют», Областной библиотеке им. И.В.Бабушкина, Вологодской областной картинной галерее, Консисторском дворе Вологодского кремля и галерее «Красный Мост». В Череповце кинопоказы состоятся в кинотеатре «Комсомолец» и Соляном саду, а события специальной программы — в усадьбе Гальских.