Хасбик о Владиславе Позднякове: «Хочу его поймать, наказать»

На войне с пабликом он не остановился и прошелся по бойцам ММА Мухаммаду Мокаеву и Хабибу Нурмагомедову, а также Хасбику. Первого он назвал «ублюдком, который неоднократно презрительно высказывался о России» и «выходцем из сепарской ваххабитской семейки». Второго — придурком, клоуном, чмошником и «латентным сепаром» за то, что тот якобы «ниразу не высказал слова поддержки дагестанским воинам», но просил Трампа остановить войну в Газе. Про третьего же сказал, что он «руководил погромами в Дагестане, призывал убивать евреев, восхвалял Гитлера и пропагандировал лютый антисемитизм».