Хасбик о Владиславе Позднякове: «Хочу его поймать, наказать»

Хасбик захотел «наказать» Владислава Позднякова. Блогеру не нравятся высказывания националиста о кавказцах. Об этом он написал у себя в сторис.
ММА-селебрити запостил фото основателя «Мужского государства»* с подписью: «Вот его хочу поймать, наказать, честно сказать»
«Не мужчина сидит где‑то, как петух, [в] конце края, пишет про кавказцев всякую чушь, как мужчина в лицо не может ничего сказать, крыса», — говорится в посте.
Поздняков быстро ответил в своем телеграм-канале. Он назвал оппонента «аравийским недоростком и ошибкой природы». «******* [Дурачок], тебе только с кошками тягаться», — добавил националист.
«А я вам напомню: этот мелкий сын нацистской шлюхи активно призывал к антисемитизму и погромам в махачкалинском аэропорту. Был главным информационном рупором экстремистских и нацистских настроений в Дагестане», — продолжил он в другом посте со скриншотами записей из телеграм-канала и сторис Хасбика.
«Я ещё полгода назад говорил, что проект „карлик“ создавался как раз именно для экспансии и популяризации ваххабизма через смешные образы. Вот он набрал свою аудиторию и теперь начал с лихвой отрабатывать аравийские бабки», — уверяет Поздняков.
Вероятно, ярость Хасбика вызвал начавшийся в воскресенье конфликт Позднякова и паблика «Голос Дагестана» с 1 млн подписчиков в инстаграме*. В тот день админ группы репостнул сообщение журналиста Исрафила Исрафилова, который обвинил создателя МГ в пропаганде насилия и ненависти к малым народам России, а также назвал фашистом.
Исрафилов обратил внимание на слова Позднякова о «выходцах с кишлака, который свое имя без ошибок не может написать, но проходит в престижные вузы» и заметил, что его подписчики якобы радовались атаке украинских БПЛА на Дагестан.
Слова блогера журналист посчитал проявлением фашизма и написал: «Заигрывание с национализмом, которое допускают сегодня отдельные представители, приводит к тому, что Поздняков и другие болеющие фашизмом блогеры начинают поднимать голову и все сильнее распространять свою идеологию. И тот актив, который сегодня кажется несущественным, завтра может перерасти в серьезную силу, которая в больших масштабах будет преследовать идеологию фашизма. Нынешняя Украина — тому яркое подтверждение».
Поздняков не стал разбираться в авторстве поста и назвал его создателя «ваххабитским чмом, которое оказывало информационную поддержку еврейским погромам в Махачкале».
«Да у меня к дагестанцам, участвующим в СВО — самое тёплое отношение. Я в отличии от Хабиба, Мокаева, Хасбика и прочих пидорасов, не боюсь хвалить и уважать дагестанцев. А еще у меня была девушка дагестанка», — заявил националист.
На войне с пабликом он не остановился и прошелся по бойцам ММА Мухаммаду Мокаеву и Хабибу Нурмагомедову, а также Хасбику. Первого он назвал «ублюдком, который неоднократно презрительно высказывался о России» и «выходцем из сепарской ваххабитской семейки». Второго — придурком, клоуном, чмошником и «латентным сепаром» за то, что тот якобы «ниразу не высказал слова поддержки дагестанским воинам», но просил Трампа остановить войну в Газе. Про третьего же сказал, что он «руководил погромами в Дагестане, призывал убивать евреев, восхвалял Гитлера и пропагандировал лютый антисемитизм».
«Но ничего, раз у наших яиц не хватило, то Моссад точно ***** [убьет] этого карлика», — пообещал Поздняков.
*Движение «Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
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