Беременная блогерка из Петербурга рассказала о замечаниях прохожих из‑за открытого живота

«Ну мне не очень приятно, когда рядом голые люди в городе, мы не на пляже! Может, я боюсь огромного голого живота! Это просто неприлично… Свои телеса держите при себе! То, что так говорят люди, может и ненормально, но если уж ждете комментарии здесь, будьте готовы к этому! Некрасиво! А еще не стоит греть живот на солнце, помимо ожога.», — написала одна из комментаторок.