Беременная блогерка из Петербурга рассказала о замечаниях прохожих из‑за открытого живота

Петербургская блогерка и дизайнерка Екатерина Жукова рассказала, что столкнулась с негативной реакцией прохожих из‑за того, что ходила по улице с открытым животом во время беременности. Она рассказала об этом в своем инстаграме*.
«Почему меня лично никто не предупредил, что летом беременным нельзя одеваться вот так? Чтобы вы понимали, уже три человека подошли ко мне и сказали, что это неприлично. Живот, оказывается, показывать нельзя», — рассказала Жукова в видео.
Она добавила, что людей также возмутила ее полупрозрачная юбка. Одна из проходящих мимо женщин посоветовала блогерке «пожалеть ребенка» и посетовала на то, что она «его совсем открыла».
По словам Жуковой, она всегда одевалась в таком стиле и не сталкивается с негативной реакцией на своей внешний вид до беременности. «Все поменялось с ростом беременного живота, сейчас это уже привычное дело получить пару-тройку „приятностей“. Мое любимое: „позорище“, „мы тут порно снимаем?“, „ты же будущая мать, как не стыдно?“ и, конечно же, „прикрой ребенка“. Выходя из дома с открытым животом, всегда слышу что‑то из этой серии. Ну, правда, если мужа нет рядом», — рассказала она «Холоду»*.
В инстаграме большинство подписчиков поддержали блогерку. «Мда, для них то, что естественно. что-ли безобразно? Вообще не переживайте, это нормально показывать живот», — написала пользовательница elinasuniverse. «Прекрасны вы и ваш живот», — прокомментировала rymaszewsca.
Некоторые пользователи, напротив, присоединились к осуждению столько откровенного, по их мнению, стиля.
«Ну мне не очень приятно, когда рядом голые люди в городе, мы не на пляже! Может, я боюсь огромного голого живота! Это просто неприлично… Свои телеса держите при себе! То, что так говорят люди, может и ненормально, но если уж ждете комментарии здесь, будьте готовы к этому! Некрасиво! А еще не стоит греть живот на солнце, помимо ожога.», — написала одна из комментаторок.
Сама Жукова призналась, что негативная реакция людей на ее внешний вид ее не задевает, а негативные комментарии она в основном слышит от людей старше 40 лет.
«От подростков или ребят моего возраста — мне 24 — я наоборот очень часто получаю комплименты. Моя аудитория также ни разу не отреагировала негативно, я думаю, была часть людей, которым не нравился такой внешний вид, но они просто тихо отписались», — добавила она в разговоре с изданием.
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