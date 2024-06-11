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В Лондоне откроют выставку в честь 30-летия «Друзей»

Сегодня в 16:02
Фото: «Друзья»/Warner Bros. Television

В Лондоне откроют постоянную выставку, посвященную сериалу «Друзья», передает Variety.

Проект под названием «The Friends Experience» откроется в преддверии 30-летия шоу в специально построенном помещении в выставочном центре ExCeL London.

В экспозицию войдут полноценные сеты сериала, от квартиры Моники и Рейчел до костюмов, декораций, реквизита и сувениров. Гости смогут воссоздать некоторые из своих любимых экранных моментов и попробовать блюда из сериала.

Билеты на выставку можно купить на ее официальном сайте. ВИП-билет, с которым можно попасть во все части выставки и получить подарок, обойдется в 65 фунтов стерлингов (около 7400 рублей), а обычный обойдется в 20 фунтов стерлингов (примерно 2300 рублей).

Американский ситком о жизни шестерых молодых людей в Нью-Йорке «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год. Шоу признано одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и одним из самых популярных проектов 1990-х.

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