В Лондоне откроют выставку в честь 30-летия «Друзей»

Билеты на выставку можно купить на ее официальном сайте. ВИП-билет, с которым можно попасть во все части выставки и получить подарок, обойдется в 65 фунтов стерлингов (около 7400 рублей), а обычный обойдется в 20 фунтов стерлингов (примерно 2300 рублей).