Умерла сестра Андрея Тарковского Марина

В 1990-е годы Марина открыла музей Андрея Тарковского в бывшем доме их семьи. По словам сотрудников «Зеркала», она сыграла большую роль в создании и развитии фестиваля и во многом благодаря ей он существует по сей день. Ее мнение было одним из решающих при организации культурного центра Тарковского и приобретении архива режиссера.