Умерла сестра Андрея Тарковского Марина

Марина Тарковская, сестра легендарного советского режиссера Андрея Тарковского, скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на организаторов международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского.
«Мы включим в программу показы в память о Марине Арсеньевне», — сообщили они изданию. По информации Союза кинематографистов, прощание с Тарковской состоится в понедельник, 17 июня.
Сестра автора «Соляриса» и «Сталкера» сыграла огромную роль в сохранении архива постановщика по всему миру и с особым вниманием относилась к их общей «родине детства» — городу Юрьевцу, рассказали организаторы фестиваля.
В 1990-е годы Марина открыла музей Андрея Тарковского в бывшем доме их семьи. По словам сотрудников «Зеркала», она сыграла большую роль в создании и развитии фестиваля и во многом благодаря ей он существует по сей день. Ее мнение было одним из решающих при организации культурного центра Тарковского и приобретении архива режиссера.