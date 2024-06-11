Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Умерла сестра Андрея Тарковского Марина

Сегодня в 15:30
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Марина Тарковская, сестра легендарного советского режиссера Андрея Тарковского, скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на организаторов международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского.

«Мы включим в программу показы в память о Марине Арсеньевне», — сообщили они изданию. По информации Союза кинематографистов, прощание с Тарковской состоится в понедельник, 17 июня.

Сестра автора «Соляриса» и «Сталкера» сыграла огромную роль в сохранении архива постановщика по всему миру и с особым вниманием относилась к их общей «родине детства» — городу Юрьевцу, рассказали организаторы фестиваля.

В 1990-е годы Марина открыла музей Андрея Тарковского в бывшем доме их семьи. По словам сотрудников «Зеркала», она сыграла большую роль в создании и развитии фестиваля и во многом благодаря ей он существует по сей день. Ее мнение было одним из решающих при организации культурного центра Тарковского и приобретении архива режиссера.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами