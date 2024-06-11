В Петербурге женщина умерла после сеанса тату на дому

Девушку госпитализировали еще 2 июня в состоянии клинической смерти. По данным издания, Лея обратилась к знакомым, чтобы они сделали ей татуировку.
Девушке вкололи обезболивающее — новокаин. Через несколько минут после начала сеанса ей стало плохо. Оказалось, что она принимала препараты, несовместимые с обезболивающим.
Врачи боролись за жизнь девушки целую неделю. Однако спасти ее не удалось, 10 июня она скончалась.
Ранее полиция возбудила дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Максимальное наказание — до шести лет тюрьмы со штрафом до 500 тыс. рублей.