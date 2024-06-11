Билли Айлиш: «Я потеряла всех друзей, когда стала популярной»

Билли Айлиш рассказала, что потеряла всех друзей, когда стала популярной. Об этом она поведала на подкасте Би-би-си «Miss Me?» с Лили Аллен и Микитой Оливер.
«Я потеряла всех своих друзей, когда стала знаменитой. Буквально всех, кроме одной подруги, Зои, с которой мы дружим с двух лет. Она до сих пор моя лучшая подруга», — делится певица.
«Но она практически единственный человек, который остался. Я внезапно стала знаменитой и между нами появилась пропасть. Это было тяжело, очень тяжело», — объясняет она.
Ведущие спросили у Айлиш, пыталась ли она починить отношения с друзьями, вернувшись из тура. Звезда ответила, что да, но не смогла восстановить общение.
Далее Айлиш вспомнила, как на двадцатилетие осознала, что среди друзей остались только участники ее команды. «Я огляделась и поняла, что вокруг меня только нанятые мной сотрудники, они все лет на 15 старше меня».
«Потом один из моих лучших друзей уволился и ушел от меня. Это было одним из худших событий в моей жизни, и оно заставило меня понять, что мы коллеги, но не друзья. Что мы больше не увидимся, если разойдемся. Что я на самом деле могу быть в одиночестве», — продолжает она.
Этот разрыв привел к переоценке отношений с сотрудниками, Билли решила от них отдалиться, потому что боится вновь столкнуться с ощущением одиночества. Артистка признала, что этот страх настолько силен, что в какой‑то момент единственным другом мог быть только ее парень и эти романтические отношения были скорее обузой.
«Мне пришлось сильно поработать над тем, как я отношусь к друзьям, как я их завожу и поддерживаю отношения. Где‑то год назад мне удалось вновь связаться со многими из старых знакомых. Теперь у меня целая толпа друзей», — улыбнулась Айлиш и добавила, что во время недавней встречи даже расплакалась, увидев их всех вместе.
На том же подкасте у певицы и ведущих завязался разговор о го́стинге, неожиданном игноре со стороны близких людей. «Меня го́стили, конечно. Худший случай был в декабре, подобного со мной никогда не было. Чел как будто умер», — рассмеялась Айлиш.
«Это был друг, с которым мы были знакомы несколько лет. Мы собирались чем‑то заняться в один день, придумывали идеи, я отправила ему свой адрес — и больше ничего от него не слышала. Ни слова за эти полгода. Вот ведь жалкий, мелкий человечишка», — сетует певица.
«У меня есть черта, я сильно ненавижу трусов, они выводят меня из себя. Го́стинг же и есть трусость на самом деле, это боязнь сказать что‑то не так», — подчеркнула артистка.
В той же беседе Айлиш признала, что у нее 1993 непрочитанных сообщения в соцсетях и она тоже может избегать общения с людьми: «Иногда нужно их просто игнорить. Я так делала, это немного грубо. Я понимаю, что им от этого больно, но так я даю им понять, что не хочу с ними разговаривать».