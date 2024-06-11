Билли Айлиш: «Я потеряла всех друзей, когда стала популярной»

В той же беседе Айлиш признала, что у нее 1993 непрочитанных сообщения в соцсетях и она тоже может избегать общения с людьми: «Иногда нужно их просто игнорить. Я так делала, это немного грубо. Я понимаю, что им от этого больно, но так я даю им понять, что не хочу с ними разговаривать».