Журналистку приговорили к трем годам принудительных работ из‑за синяка у военкома

«Этот мужчина по-хамски начал бить меня по рукам, ударил несколько раз и выбил телефон из рук, потом позвал на подмогу сотрудников. Началась толкотня, я осталась в окружении этих мужчин. Кое-какие записи мне все же удалось сохранить. Мой оператор на улице зафиксировал, как меня пытались затащить обратно в здание», — вспоминает она.