Журналистку приговорили к трем годам принудительных работ из‑за синяка у военкома

В Красноярске журналистку Евгению Шелковникову приговорили к трем годам принудительных работ из‑за конфликта с военкомом. В результате потасовки мужчина получил синяк, а девушка — несколько. Об этом пишет NGS24.ru, сотрудницей которого она является.
Инцидент случился 22 сентября 2022 года, журналистка пришла пообщаться с посетителями комиссариата в первый день частичной мобилизации. Она рассказывает, что в зал пришел человек в камуфляже и потребовал следовать за ним.
Этим человеком оказался 60-летний военком Виктор Нечипоренко. В комментарии «7 каналу Красноярск» девушка подчеркивает, что он не представился, не показал удостоверение и не был одет по форме, а в здание она пришла с документами, техникой с логотипами издания и редакционным заданием.
«Он не просто пригласил, а начал хватать меня за руки и тащить на закрытую часть военкомата. Я очень испугалась. В холле были женщины с молодыми призывниками. Мой оператор стоял у двери. Я кое-как вырвалась, достала телефон и включила камеру, чтобы хоть как‑то обезопасить себя», — рассказала Шелковникова коллегам.
«Этот мужчина по-хамски начал бить меня по рукам, ударил несколько раз и выбил телефон из рук, потом позвал на подмогу сотрудников. Началась толкотня, я осталась в окружении этих мужчин. Кое-какие записи мне все же удалось сохранить. Мой оператор на улице зафиксировал, как меня пытались затащить обратно в здание», — вспоминает она.
Нечипоренко потребовал закрыть двери холла, чтобы не выпускать журналистку, вызвал полицию и Росгвардию, написал на нее заявление о нападении и причинении физической боли, а также указал на ссадину на виске и заявил, что не бил девушку по руке. По его версии, она сама бросила телефон на пол.
Шелковникова также зафиксировала следы побоев: на ее руке осталось несколько синяков от потасовки. Вину в случившемся она не признает. NGS24.ru также обращает внимание, что в первой версии постановления военный следственный отдел определил холл военкомата общественным местом и отметил законность нахождения там журналистов, а в повторном документе эти сведения убрали.