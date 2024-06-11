Неподалеку от Байконура задержали двух французов, один из них умер от обезвоживания

Двух французов нашли неподалеку от космодрома в Байконуре. Один из них умер от обезвоживания. Об этом рассказал источник РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, туристы проникли на территорию космодрома и добрались до стартовой площадки № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета «Буран».
«Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали классический путь — вышли на трассу и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», — рассказывает источник.
По его информации, напарник не мог помочь другу самостоятельно, поэтому отправился искать помощь на трассе Самара — Чимкент. В вторник в регионе стояла жара в +32 градуса.
«Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», — добавляет собеседник издания.
Источник ТАСС в правоохранительных органах отрицает проникновение на космодром и говорит, что мужчины просто «фотографировали здания в степи».
Телеграм-канал «112» называет имена французов: 27-летний Николас Карбон и 25-летний Анджело Алебета. Пострадавшим оказался последний.
Телеграм-канал уточняет, что Карбону удалось остановить на трассе казахских полицейских, но парень не смог объяснить им ситуацию, и его увезли на КПП.
«Когда Анджело нашли, он был уже мертв. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, предварительно, сердце француза не выдержало на такой жаре. Проводится проверка», — заканчивается пост телеграм-канала.