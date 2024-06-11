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Том Хэнкс, Том Круз и Майкл Джексон рассматривались на роль Эдварда руки-ножницы

Сегодня в 10:52
Фото: Twentieth Century Fox

Джонни Депп рассказал, что обошел Тома Хэнкса, Тома Круза и даже Майкла Джексона на роль в готическом фэнтези Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы» 1990 года. Его слова передает Deadline.

По словам актера, сценарий Бертона и Кэролайн Томпсон «прошел через все, что только можно, и проник в самую суть моей сущности. Сценарий был прекрасен. Персонаж был прекрасен. Я полагаю, что эмоционально меня привлекло то, что Эдвард — это я. Это именно то, что я должен делать».

В итоге Депп получил роль любвеобильного изгоя с ножницами вместо рук. Когда его создатель умирает, местная жительница забирает Эдварда в свой пригородный дом, где он влюбляется в ее дочь и подвергается остракизму со стороны горожан.

Это была первая совместная работа Деппа и Бертона. После этого они работали вместе над фильмами «Эд Вуд» (1994), «Сонная лощина» (1999), «Чарли и шоколадная фабрика» (2005), «Труп невесты» (2005), «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007), «Алиса в Стране чудес» (2010) и «Мрачные тени» (2012).

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