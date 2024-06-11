Том Хэнкс, Том Круз и Майкл Джексон рассматривались на роль Эдварда руки-ножницы

По словам актера, сценарий Бертона и Кэролайн Томпсон «прошел через все, что только можно, и проник в самую суть моей сущности. Сценарий был прекрасен. Персонаж был прекрасен. Я полагаю, что эмоционально меня привлекло то, что Эдвард — это я. Это именно то, что я должен делать».