Блогер помочился с горы на Алтае. Его ищет полиция, а губернатор запостил видео с его извинениями

Полиция Республики Алтай ищет блогера из Новосибирска, который помочился с горы на перевале Кату-Ярык. Губернатор региона опубликовал видео с его извинениями.
Роликом возмутились жители Новосибирска, следует из поста городского сообщества «АСТ-54». В кадре мужчина стоит у края обрыва, раздвинув ноги, после чего на видео заметна льющаяся струя воды. Также в кадре смеются две девушки, одна из которых снимает парня на телефон.
«Кату-Ярык считается священным местом у коренных жителей и поступок „писающего мальчика“ вызвал у них гнев, впрочем, как и у жителей нашего города», — объясняли публикацию админы паблика.
В республиканском управлении МВД заявили о начале розыскных мероприятий, пишет НГС.ру со ссылкой на пресс-службу. Они установили героя видео, 31-летнего туриста из Новосибирска. В его действиях увидели признаки мелкого хулиганства, за что может грозить до 15 суток ареста.
Героем видео оказался блогер Алексей Шум. В инстаграме* он выпустил ролик с извинениями не только перед жителями региона, но и «духами».
«Недавно я сделал пост с видео с перевала Кату-Ярык на Алтае, которое стало оскорбительным для многих людей. Приношу извинения перед местными жителями, всеми любителями природы и путешествий и перед духами Алтая. Такого эффекта я не закладывал, это для меня стало сюрпризом, мое чувство юмора оказалось очень неуместным», — говорит он в камеру.
«Видео удалено, выводы сделаны, такого больше точно не повторится. Также я поставил под удар своих близких друзей, коллег, родителей, которые вынуждены отражать угрозы и разгребать эту ситуацию вместе со мной. Учитесь на моих ошибках и не совершайте своих», — заканчивается видео.
Его репостнул губернатор республики Андрей Турчак в телеграм-канале. «Алтай для местных жителей — дом. А в гостях надо вести себя подобающе. И с уважением — к хозяевам», — подписал он ролик
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