Блогер помочился с горы на Алтае. Его ищет полиция, а губернатор запостил видео с его извинениями

«Недавно я сделал пост с видео с перевала Кату-Ярык на Алтае, которое стало оскорбительным для многих людей. Приношу извинения перед местными жителями, всеми любителями природы и путешествий и перед духами Алтая. Такого эффекта я не закладывал, это для меня стало сюрпризом, мое чувство юмора оказалось очень неуместным», — говорит он в камеру.